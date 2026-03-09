عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية احتجاجا على استمرار "العدوان"
09.03.2026
2026-03-09T14:12+0000
2026-03-09T14:12+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأجوائها، وخرقاً جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وجدد البيان إدانة الكويت الشديدة ورفضها القاطع للهجمات التي تنفذها إيران على الأراضي والأجواء الكويتية، لا سيما تلك التي استهدفت مرافق حيوية وبنية تحتية مدنية.وأشار إلى أن "استهداف المواقع المدنية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية يعد عملاً عدوانياً مجرّماً بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمرافق المدنية".كما شددت الخارجية الكويتية على حق الكويت الكامل في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتناسب مع حجم الاعتداء، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها والمقيمين على أرضها.وأكدت الوزارة، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل وحدة متكاملة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة إحدى دوله يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي لدول المجلس، مطالبة بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، أن بغداد ترفض استخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف دول الجوار.وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل في مبنى الوزارة، سفير دولة الكويت لدى العراق محمد حسن الزمان"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية".ونقل السفير الكويتي مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل إيران، كما قدّم معلومات حول استهدافات مصدرها الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بالتدخل لوضع حدّ لها، بما يحفظ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والجارين.من جهته، أكد وكيل الوزارة أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة".وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية احتجاجا على استمرار "العدوان"

14:12 GMT 09.03.2026
© REUTERSصورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، للمرة الثانية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دولة الكويت.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأجوائها، وخرقاً جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وجدد البيان إدانة الكويت الشديدة ورفضها القاطع للهجمات التي تنفذها إيران على الأراضي والأجواء الكويتية، لا سيما تلك التي استهدفت مرافق حيوية وبنية تحتية مدنية.
وأشار إلى أن "استهداف المواقع المدنية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية يعد عملاً عدوانياً مجرّماً بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمرافق المدنية".
كما شددت الخارجية الكويتية على حق الكويت الكامل في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتناسب مع حجم الاعتداء، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها والمقيمين على أرضها.
وأكدت الوزارة، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل وحدة متكاملة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة إحدى دوله يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي لدول المجلس، مطالبة بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، أن بغداد ترفض استخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف دول الجوار.
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الجيش الإيراني يعلن استهداف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت
12:05 GMT
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل في مبنى الوزارة، سفير دولة الكويت لدى العراق محمد حسن الزمان"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية".
ونقل السفير الكويتي مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل إيران، كما قدّم معلومات حول استهدافات مصدرها الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بالتدخل لوضع حدّ لها، بما يحفظ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والجارين.
من جهته، أكد وكيل الوزارة أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
وفاة ضابط أمريكي نتيجة "وعكة صحية" أثناء دعم عملية "الغضب الملحمي" في الكويت
أمس, 04:47 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
