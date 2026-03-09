https://sarabic.ae/20260309/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-إسرائيل-وقواعد-أمريكية-في-الكويت-1111263614.html

الجيش الإيراني يعلن استهداف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه نفذ خلال الساعات الماضية، هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أهدافًا داخل الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى "قواعد أمريكية في... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان له، أن "الضربات شملت وحدة الدعم القتالية المسماة "رهاوام" ومحطة رادار الإنذار المبكر التابعة للقاعدة الأمريكية رقم 512 في إسرائيل، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة".من جانبها، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أنه "تم رصد وإسقاط 3 طائرات مسيّرة من طراز "إم كيو-9" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "طائرتين مسيّرتين تم إسقاطهما في مدينتي جَم وخورموج بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، فيما أُسقطت طائرة ثالثة في أجواء طهران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

