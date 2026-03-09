https://sarabic.ae/20260309/خبير-بيئي-الخليج-مهدد-بكارثة-بيئية-إذا-توسعت-الحرب-على-إيران-والتداعيات-قد-تكون-عالمية-وتمتد-لأجيال-1111261167.html

خبير: الخليج مهدد بكارثة بيئية إذا توسعت الحرب على إيران والتداعيات قد تكون عالمية وتمتد لأجيال

وقال نون، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "إمكانية حدوث تلوث على مساحات بحرية هائلة مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، خصوصًا في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط والآبار النفطية البرية، إضافة إلى ناقلات النفط التي تنقل الطاقة إلى العالم، ما يجعلها جميعا عرضة للمخاطر".وأوضح أن "الخطر يمتد إلى الحياة البحرية، حيث يؤدي تراكم النفط على سطح المياه إلى منع انتقال الأوكسجين إلى العوالق، التي تشكل الأساس في السلسلة الغذائية البحرية، ما ينعكس سلبا على الكائنات البحرية وصولا إلى الحيوانات والنباتات التي تعيش على الشواطئ".وأشار الخبير البيئي إلى أن "تلوث الهواء الناتج عن احتراق الآبار النفطية قد يصل إلى المياه الجوفية عبر الأمطار والترسبات، بحيث تمتد أثاره لعشرات السنين"، مشددًا على أن "حجم الضرر مرتبط بحجم العمليات العسكرية، وقد لا يقتصر على الدول المعنية بالحرب، بل قد يطال مساحات واسعة في دول أخرى نتيجة انتقال الملوثات عبر التيارات البحرية والهوائية".وحذّر نون من أن "استهداف المواقع العسكرية التي تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والنحاس ومواد أخرى، سيؤدي إلى انتشار هذه العناصر في التربة والجو، حيث تحملها الأمطار الى المياه الجوفية والتربة الزراعية، أما المواد المشعّة، فسيكون تأثيرها عالميًا وأبديًا، وقد يطال مناطق واسعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".كما لفت إلى أن "منطقة الخليج قد تتأثر بشكل مباشر بالتلوث اليومي الناتج عن الانفجارات والجسيمات الدقيقة، التي قد تبقى في الجو أيامًا أو أسابيع، وما تحمله من آثار صحية خطيرة، نظرًا لاحتوائها على مركّبات كبريتية تنتشر في الهواء وتعود إلى الأرض على شكل أمطار حمضية، كذلك قد يتكون الضباب الدخاني نتيجة امتزاج الرطوبة الساحلية بالتلوث الدخاني، ما يسهم في انتشار مركبات مثل أكسيدات النيتروجين، التي تتفاعل مع الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس لتكوين الأوزون في طبقة التروبوسفير، وهو عنصر مؤكسد وخطير على صحة الإنسان والنباتات والكائنات الحية".

