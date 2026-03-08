https://sarabic.ae/20260308/إيران-تحذر-من-أمطار-حمضية-بعد-قصف-استهدف-مرافق-لتخزين-النفط-على-أراضيها-1111217739.html

إيران تحذر من أمطار حمضية بعد قصف استهدف مرافق لتخزين النفط على أراضيها

إيران تحذر من أمطار حمضية بعد قصف استهدف مرافق لتخزين النفط على أراضيها

حذّر الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له اليوم الأحد، أنه "من المتوقع هطول أمطار حمضية"، وذلك بعد القصف الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف مرافق لتخزين النفط في... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T08:51+0000

2026-03-08T08:51+0000

2026-03-08T08:51+0000

وجاء في البيان: "تُطلق انفجارات مستودعات النفط كميات كبيرة من المركبات الهيدروكربونية السامة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي. وإذا هطل المطر، يصبح شديد الخطورة وحمضيًا للغاية". وذكر أنه في "حال هطول أمطار عقب انفجار مستودع نفط، يجب ألا يغادر الناس منازلهم تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال التواجد في الخارج، عليهم الاحتماء تحت مظلة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت

