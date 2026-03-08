https://sarabic.ae/20260308/إيران-تحذر-من-أمطار-حمضية-بعد-قصف-استهدف-مرافق-لتخزين-النفط-على-أراضيها-1111217739.html
إيران تحذر من أمطار حمضية بعد قصف استهدف مرافق لتخزين النفط على أراضيها
حذّر الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له اليوم الأحد، أنه "من المتوقع هطول أمطار حمضية"، وذلك بعد القصف الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف مرافق لتخزين النفط في...
2026-03-08T08:51+0000
2026-03-08T08:51+0000
2026-03-08T08:51+0000
وجاء في البيان: "تُطلق انفجارات مستودعات النفط كميات كبيرة من المركبات الهيدروكربونية السامة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي. وإذا هطل المطر، يصبح شديد الخطورة وحمضيًا للغاية". وذكر أنه في "حال هطول أمطار عقب انفجار مستودع نفط، يجب ألا يغادر الناس منازلهم تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال التواجد في الخارج، عليهم الاحتماء تحت مظلة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
https://sarabic.ae/20260308/إيران-التوصل-إلى-توافق-في-الآراء-لاختيار-المرشد-الأعلى-الجديد-1111217200.html
حذّر الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له اليوم الأحد، أنه "من المتوقع هطول أمطار حمضية"، وذلك بعد القصف الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف مرافق لتخزين النفط في البلاد، وفق تعبيره.
وجاء في البيان: "تُطلق انفجارات مستودعات النفط كميات كبيرة من المركبات الهيدروكربونية السامة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي. وإذا هطل المطر، يصبح شديد الخطورة وحمضيًا للغاية".
وأشار إلى أن "هذه الظاهرة قد تسبب حروقًا كيميائية للجلد وأضرارًا جسيمة للرئتين".
وذكر أنه في "حال هطول أمطار عقب انفجار مستودع نفط، يجب ألا يغادر الناس منازلهم تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال التواجد في الخارج، عليهم الاحتماء تحت مظلة".
وأكد الهلال الأحمر الإيراني أنه "يجب عدم فرك الجلد المُعرّض لقطرات المطر، لأن ذلك يسمح للمركبات الكيميائية بالتغلغل فيه. وبدلاً من ذلك، يجب غسله بالماء".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.