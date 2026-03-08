عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه شنّ هجوما على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الكويت
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن قواته البحرية شنت صباح اليوم، هجوما مشتركا بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات.وأضاف أنه "في هذه الموجة من الهجوم، أصابت وحدة الصواريخ البالستية التابعة للحرس الثوري بدقة مراكز تجهيز وصيانة المروحيات، وخزانات وقود المروحيات والطائرات، ومبنى القيادة، ما أدى إلى تدمير القاعدة بشكل كبير"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وتابع أنه "بعد هذا الهجوم، اندلع حريق هائل في القاعدة، ولا يزال الدخان الأسود الكثيف يتصاعد منها ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة".وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، مضيفًا أن الاجتماع الذي سيجري عبر تقنية الفيديو، وذلك بناء على طلب عدد من الدول العربية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت

07:18 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 07:38 GMT 08.03.2026)
© REUTERSصورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه شنّ هجوما على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن قواته البحرية شنت صباح اليوم، هجوما مشتركا بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات.
وأضاف أنه "في هذه الموجة من الهجوم، أصابت وحدة الصواريخ البالستية التابعة للحرس الثوري بدقة مراكز تجهيز وصيانة المروحيات، وخزانات وقود المروحيات والطائرات، ومبنى القيادة، ما أدى إلى تدمير القاعدة بشكل كبير"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وتابع أنه "بعد هذا الهجوم، اندلع حريق هائل في القاعدة، ولا يزال الدخان الأسود الكثيف يتصاعد منها ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة".
وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، مضيفًا أن الاجتماع الذي سيجري عبر تقنية الفيديو، وذلك بناء على طلب عدد من الدول العربية.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
06:27 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
