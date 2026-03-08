https://sarabic.ae/20260308/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-العديري-الأمريكية-في-الكويت---عاجل-1111216650.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه شنّ هجوما على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن قواته البحرية شنت صباح اليوم، هجوما مشتركا بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات.وأضاف أنه "في هذه الموجة من الهجوم، أصابت وحدة الصواريخ البالستية التابعة للحرس الثوري بدقة مراكز تجهيز وصيانة المروحيات، وخزانات وقود المروحيات والطائرات، ومبنى القيادة، ما أدى إلى تدمير القاعدة بشكل كبير"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وتابع أنه "بعد هذا الهجوم، اندلع حريق هائل في القاعدة، ولا يزال الدخان الأسود الكثيف يتصاعد منها ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة".وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، مضيفًا أن الاجتماع الذي سيجري عبر تقنية الفيديو، وذلك بناء على طلب عدد من الدول العربية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
الأخبار
ar_EG
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن قواته البحرية شنت صباح اليوم، هجوما مشتركا بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على قاعدة "العديري" الأمريكية للمروحيات.
وأضاف أنه "في هذه الموجة من الهجوم، أصابت وحدة الصواريخ البالستية التابعة للحرس الثوري بدقة مراكز تجهيز وصيانة المروحيات، وخزانات وقود المروحيات والطائرات، ومبنى القيادة، ما أدى إلى تدمير القاعدة بشكل كبير"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وتابع أنه "بعد هذا الهجوم، اندلع حريق هائل في القاعدة، ولا يزال الدخان الأسود الكثيف يتصاعد منها ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة".
وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية، مضيفًا أن الاجتماع الذي سيجري عبر تقنية الفيديو، وذلك بناء على طلب عدد من الدول العربية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".