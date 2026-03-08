وفاة ضابط أمريكي نتيجة "وعكة صحية" أثناء دعم عملية "الغضب الملحمي" في الكويت

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وفاة ضابط أمريكي نتيجة "وعكة صحية" أثناء دعم عملية "الغضب الملحمي" في الكويت
أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة ضابط نتيجة وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت لدعم عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية، يوم الجمعة في... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وفاة ضابط أمريكي نتيجة "وعكة صحية" أثناء دعم عملية "الغضب الملحمي" في الكويت

04:47 GMT 08.03.2026
© Photo / unsplash/ shahed muflehالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Photo / unsplash/ shahed mufleh
أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة ضابط نتيجة وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت لدعم عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية، يوم الجمعة في معسكر بويرينغ.
وأكدت حاكمة نيويورك في بيان أن الفقيد كان يجسد مفهوم "الجندي المواطن"، مع تقديم التعازي لأسرته وزملائه.
لحظة سقوط الطائرة الأمريكية في منطقة الجهراء⁩ شمال غرب ⁧الكويت⁩ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها
2 مارس, 08:09 GMT
فيما أصدر عمدة نيويورك زهران ممداني ورئيسة شرطة المدينة جيسيكا تيتش بيانًا مشتركًا جاء فيه: "اليوم، تنعى مدينتنا ضابط الشرطة سورفلي دافيوس، الذي توفي يوم الجمعة بعد وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت مع الفرقة 42 من الحرس الوطني الأمريكي. لقد اتسمت مسيرته بالخدمة — لوطنه وللمدينة".
والسبت، استقبل الرئيس الأمريكي جثامين 6 جنود من الجيش الأمريكي قُتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعًا عسكريًا أمريكيًا في الكويت وذلك خلال التصعيد العسكري الجاري مع ‘إيران.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
