وفاة ضابط أمريكي نتيجة "وعكة صحية" أثناء دعم عملية "الغضب الملحمي" في الكويت
أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة ضابط نتيجة وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت لدعم عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية، يوم الجمعة في... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت حاكمة نيويورك في بيان أن الفقيد كان يجسد مفهوم "الجندي المواطن"، مع تقديم التعازي لأسرته وزملائه.فيما أصدر عمدة نيويورك زهران ممداني ورئيسة شرطة المدينة جيسيكا تيتش بيانًا مشتركًا جاء فيه: "اليوم، تنعى مدينتنا ضابط الشرطة سورفلي دافيوس، الذي توفي يوم الجمعة بعد وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت مع الفرقة 42 من الحرس الوطني الأمريكي. لقد اتسمت مسيرته بالخدمة — لوطنه وللمدينة".والسبت، استقبل الرئيس الأمريكي جثامين 6 جنود من الجيش الأمريكي قُتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعًا عسكريًا أمريكيًا في الكويت وذلك خلال التصعيد العسكري الجاري مع ‘إيران.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة ضابط نتيجة وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت لدعم عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية، يوم الجمعة في معسكر بويرينغ.
وأكدت حاكمة نيويورك في بيان أن الفقيد كان يجسد مفهوم "الجندي المواطن"، مع تقديم التعازي لأسرته وزملائه.
فيما أصدر عمدة نيويورك زهران ممداني ورئيسة شرطة المدينة جيسيكا تيتش بيانًا مشتركًا جاء فيه: "اليوم، تنعى مدينتنا ضابط الشرطة سورفلي دافيوس، الذي توفي يوم الجمعة بعد وعكة صحية أثناء انتشاره في الكويت مع الفرقة 42 من الحرس الوطني الأمريكي. لقد اتسمت مسيرته بالخدمة — لوطنه وللمدينة".
والسبت، استقبل الرئيس الأمريكي جثامين 6 جنود من الجيش الأمريكي قُتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعًا عسكريًا أمريكيًا في الكويت وذلك خلال التصعيد العسكري الجاري مع ‘إيران.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".