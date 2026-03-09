https://sarabic.ae/20260309/الكويت-تبلغ-العراق-أن-بعض-الهجمات-تنطلق-من-أراضيه-وتحثه-على-التحرك-1111266283.html

الكويت تبلغ العراق أن بعض الهجمات تنطلق من أراضيه وتحثه على التحرك

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن بغداد ترفض استخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف دول الجوار. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل في مبنى الوزارة، سفير دولة الكويت لدى العراق محمد حسن الزمان"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية".ونقل السفير الكويتي مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل إيران، كما قدّم معلومات حول استهدافات مصدرها الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بالتدخل لوضع حدّ لها، بما يحفظ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والجارين.من جهته، أكد وكيل الوزارة أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة".وشدد على أن "العراق يرفض منطق الحرب بشكل عام، ولا سيما استخدام أراضيه منطلقاً لاستهداف دول الجوار، مؤكداً أن "الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بتوجيه من القيادة السياسية والقائد العام للقوات المسلحة، لملاحقة مرتكبي أي أفعال تضر بمصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول المجاورة".واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء الماضي، زيد عباس شنشول القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية يوم أمس الثلاثاء.وخلال اللقاء، جدد نائب وزير الخارجية بالوكالة استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لهذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.وأكد أن "شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضٍ لدولة مجاورة يُعد جريمة عدوان مجرّمة بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ جمهورية العراق خطوات عملية وملموسة لمعالجة هذه الاعتداءات ووقفها.كما شدد على حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، بما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية"، مشيرا إلى نجاة أطقمها بالكامل.وشدد المتحدث الكويتي على أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.

