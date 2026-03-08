https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإيراني-يعلن-شن-هجوم-على-حيفا-وتل-أبيب-وقواعد-عسكرية-أمريكية-في-الكويت--1111220392.html

الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على حيفا وتل أبيب وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن قواته الجوية والبحرية نفذت، خلال الساعات الماضية، عمليات عسكرية باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، استهدفت ما وصفه بـ"نقاط... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف بيان صادر عن الحرس الثوري أن "الهجمات شملت أيضًا مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في معسكر "عريفجان" (جنوبي الكويت)، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة مخازن الأسلحة والمعدات والمواقع الدفاعية، إضافة إلى مواقع جمع المعلومات السيبرانية وخيام إقامة القوات".وأوضح أن "هذه العمليات جاءت ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها القوات الإيرانية خلال الساعات الماضية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو نتائج الضربات.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، إن "الدفاعات الإيرانية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة المتطورة خلال المواجهات الأخيرة".وأضاف أن "إحدى الطائرات من طراز "هيرمس - 900" تم الاستيلاء عليها سليمة وتسليمها إلى الخبراء الإيرانيين لدراستها"، مشيرًا كذلك إلى تدمير طائرة استطلاع من طراز "أوربيتر- 4 يو أي في" في أجواء أصفهان".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".كما أشار نائيني إلى أن "الصواريخ التي استُخدمت حتى الآن تنتمي في الغالب إلى الجيلين الأول والثاني"، لافتًا إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد إدخال أساليب هجوم جديدة باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى لم تُستخدم إلا نادرًا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

