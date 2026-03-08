عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على حيفا وتل أبيب وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على حيفا وتل أبيب وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت
وأضاف بيان صادر عن الحرس الثوري أن "الهجمات شملت أيضًا مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في معسكر "عريفجان" (جنوبي الكويت)، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة مخازن الأسلحة والمعدات والمواقع الدفاعية، إضافة إلى مواقع جمع المعلومات السيبرانية وخيام إقامة القوات".وأوضح أن "هذه العمليات جاءت ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها القوات الإيرانية خلال الساعات الماضية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو نتائج الضربات.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، إن "الدفاعات الإيرانية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة المتطورة خلال المواجهات الأخيرة".وأضاف أن "إحدى الطائرات من طراز "هيرمس - 900" تم الاستيلاء عليها سليمة وتسليمها إلى الخبراء الإيرانيين لدراستها"، مشيرًا كذلك إلى تدمير طائرة استطلاع من طراز "أوربيتر- 4 يو أي في" في أجواء أصفهان".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".كما أشار نائيني إلى أن "الصواريخ التي استُخدمت حتى الآن تنتمي في الغالب إلى الجيلين الأول والثاني"، لافتًا إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد إدخال أساليب هجوم جديدة باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى لم تُستخدم إلا نادرًا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على حيفا وتل أبيب وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت

08.03.2026
الجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن قواته الجوية والبحرية نفذت، خلال الساعات الماضية، عمليات عسكرية باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، استهدفت ما وصفه بـ"نقاط محددة" في مدينتي حيفا وتل أبيب.
وأضاف بيان صادر عن الحرس الثوري أن "الهجمات شملت أيضًا مراكز وقواعد عسكرية أمريكية في معسكر "عريفجان" (جنوبي الكويت)، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة مخازن الأسلحة والمعدات والمواقع الدفاعية، إضافة إلى مواقع جمع المعلومات السيبرانية وخيام إقامة القوات".
وأوضح أن "هذه العمليات جاءت ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها القوات الإيرانية خلال الساعات الماضية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو نتائج الضربات.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير قواعد المواجهة بصواريخ بعيدة المدى "نادرة" الاستخدام
09:59 GMT
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، إن "الدفاعات الإيرانية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة المتطورة خلال المواجهات الأخيرة".

وأوضح نائيني أن القوات الإيرانية "أسقطت 3 طائرات مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، إضافة إلى 74 طائرة مسيّرة إسرائيلية من طرازات "هيرمس - 900" و"هيرمس - 450" و"هيرون".

وأضاف أن "إحدى الطائرات من طراز "هيرمس - 900" تم الاستيلاء عليها سليمة وتسليمها إلى الخبراء الإيرانيين لدراستها"، مشيرًا كذلك إلى تدمير طائرة استطلاع من طراز "أوربيتر- 4 يو أي في" في أجواء أصفهان".
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مصر تحذر: التمادي في التصعيد الراهن يضع أمن المنطقة أمام منعطف خطير
09:35 GMT
كما أشار نائيني إلى أن "الصواريخ التي استُخدمت حتى الآن تنتمي في الغالب إلى الجيلين الأول والثاني"، لافتًا إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد إدخال أساليب هجوم جديدة باستخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى لم تُستخدم إلا نادرًا".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
