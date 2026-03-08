https://sarabic.ae/20260308/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بتغيير-قواعد-المواجهة-بصواريخ-بعيدة-المدى-نادرة-الاستخدام-1111219386.html

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير قواعد المواجهة بصواريخ بعيدة المدى "نادرة" الاستخدام

الحرس الثوري الإيراني يهدد بتغيير قواعد المواجهة بصواريخ بعيدة المدى "نادرة" الاستخدام

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الأحد، بأن "الدفاعات الإيرانية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة المتطورة خلال...

وأوضح نائيني أن القوات الإيرانية "أسقطت 3 طائرات مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، إضافة إلى 74 طائرة مسيّرة إسرائيلية من طرازات "هيرمس - 900" و"هيرمس - 450" و"هيرون".وأضاف أن "إحدى الطائرات من طراز "هيرمس - 900" تم الاستيلاء عليها سليمة وتسليمها إلى الخبراء الإيرانيين لدراستها"، مشيرًا كذلك إلى تدمير طائرة استطلاع من طراز "أوربيتر- 4 يو أي في" في أجواء أصفهان".وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية قادرة على مواصلة حرب عالية الكثافة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالوتيرة الحالية"، محذرًا من أن "العدو عليه أن ينتظر ضربات أكثر إيلامًا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويتالجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي

