ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/ترامب-أعتقد-أن-الحرب-على-إيران-قد-انتهت-1111282694.html
ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت
ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت
ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو اتصالات أو حتى سلاح جو، مضيفا: "لقد أطلقوا كل ما لديهم من صواريخ، ومن الأفضل ألا يحاولوا...
2026-03-09T21:51+0000
2026-03-09T21:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110584141_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0faf29c5d1c99a23ad5ec240473a0a6b.jpg
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، يوم الاثنين، إلى أنه لديه شخص في ذهنه ليحل محل الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبي خامنئي، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل".ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت عشرات السفن الحربية الإيرانية خلال الحرب، مشيرا إلى أن سلاح البحرية الإيرانية أصبح في قاع المحيط.وأضاف أنه سأل المسؤولين العسكريين لماذا لم يتم الاستيلاء على السفن بدلا من ذلك، مشيرا إلى أنه ردوا بأن "إغراقها أكثر متعة".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.وأوضح "الصواريخ التي استخدمت في الموجات السابقة من عملية "الوعد الصادق" كانت تمثل جزءاً يسيراً من القدرات الحقيقية، واصفا بعضها بـ "صواريخ خردة" أو قديمة كانت مخزنة، بهدف استنزاف الدفاعات الجوية للخصم".وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن أسلحة "غير متوقعة" تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة لتنفيذ ضربات أكثر عمقا وتأثيرا.أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف مواقع في شمال ووسط إسرائيل، ضمن الموجة الـ32 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "لبيك يا خامنئي".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
https://sarabic.ae/20260309/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ10-من-الحرب-على-إيران-مجتبى-خامنئي-مرشدا-وإنزال-جديد-في-لبنان-صور-وفيديو-1111256479.html
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت

21:51 GMT 09.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو اتصالات أو حتى سلاح جو، مضيفا: "لقد أطلقوا كل ما لديهم من صواريخ، ومن الأفضل ألا يحاولوا فعل أي شيء آخر، وإلا فستكون نهايتهم".
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، يوم الاثنين، إلى أنه لديه شخص في ذهنه ليحل محل الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبي خامنئي، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت عشرات السفن الحربية الإيرانية خلال الحرب، مشيرا إلى أن سلاح البحرية الإيرانية أصبح في قاع المحيط.
وأضاف أنه سأل المسؤولين العسكريين لماذا لم يتم الاستيلاء على السفن بدلا من ذلك، مشيرا إلى أنه ردوا بأن "إغراقها أكثر متعة".
وقال ترامب: "بعض القادة الإيرانيين رحلوا والباقون سيرحلون قريبا".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.
وأوضح "الصواريخ التي استخدمت في الموجات السابقة من عملية "الوعد الصادق" كانت تمثل جزءاً يسيراً من القدرات الحقيقية، واصفا بعضها بـ "صواريخ خردة" أو قديمة كانت مخزنة، بهدف استنزاف الدفاعات الجوية للخصم".
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن أسلحة "غير متوقعة" تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة لتنفيذ ضربات أكثر عمقا وتأثيرا.
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
20:58 GMT
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف مواقع في شمال ووسط إسرائيل، ضمن الموجة الـ32 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "لبيك يا خامنئي".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
