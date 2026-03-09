https://sarabic.ae/20260309/ترامب-أعتقد-أن-الحرب-على-إيران-قد-انتهت-1111282694.html
ترامب: أعتقد أن الحرب على إيران قد انتهت
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو اتصالات أو حتى سلاح جو، مضيفا: "لقد أطلقوا كل ما لديهم من صواريخ، ومن الأفضل ألا يحاولوا... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، يوم الاثنين، إلى أنه لديه شخص في ذهنه ليحل محل الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبي خامنئي، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل".ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت عشرات السفن الحربية الإيرانية خلال الحرب، مشيرا إلى أن سلاح البحرية الإيرانية أصبح في قاع المحيط.وأضاف أنه سأل المسؤولين العسكريين لماذا لم يتم الاستيلاء على السفن بدلا من ذلك، مشيرا إلى أنه ردوا بأن "إغراقها أكثر متعة".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.وأوضح "الصواريخ التي استخدمت في الموجات السابقة من عملية "الوعد الصادق" كانت تمثل جزءاً يسيراً من القدرات الحقيقية، واصفا بعضها بـ "صواريخ خردة" أو قديمة كانت مخزنة، بهدف استنزاف الدفاعات الجوية للخصم".وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن أسلحة "غير متوقعة" تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة لتنفيذ ضربات أكثر عمقا وتأثيرا.أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف مواقع في شمال ووسط إسرائيل، ضمن الموجة الـ32 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "لبيك يا خامنئي".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
