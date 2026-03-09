https://sarabic.ae/20260309/لاريجاني-تعليقا-على-تصريحات-ماكرون-من-المستبعد-أن-يتحقق-أي-أمن-في-مضيق-هرمز-في-ظل-الحرب-1111273742.html

لاريجاني تعليقا على تصريحات ماكرون: من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل الحرب

لاريجاني تعليقا على تصريحات ماكرون: من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل الحرب

09.03.2026

وكتب لاريجاني على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، تعليقًا على تصريحات ماكرون: "من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيما إذا كان ذلك بتصميم أطراف في تلميح إلى فرنسا تعليقًا على نيتها إرسال فرقاطتين لفتح المضيق لم تكن بعيدة عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها".وقال ماكرون، متحدثاً في بافوس بقبرص: "ما نسعى لتحقيقه (بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى المنطقة) هو ضمان حرية الملاحة والأمن البحري، في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث نتواجد الآن، وفي البحر الأحمر، وصولاً إلى مضيق باب المندب".

2026

