https://sarabic.ae/20260309/لاريجاني-تعليقا-على-تصريحات-ماكرون-من-المستبعد-أن-يتحقق-أي-أمن-في-مضيق-هرمز-في-ظل-الحرب-1111273742.html
لاريجاني تعليقا على تصريحات ماكرون: من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل الحرب
لاريجاني تعليقا على تصريحات ماكرون: من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل الحرب
سبوتنيك عربي
صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأنه من المستبعد أن يتحقق أي أمن لمضيق هرمز في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل،... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T16:59+0000
2026-03-09T16:59+0000
2026-03-09T16:59+0000
العالم
إيران
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg
وكتب لاريجاني على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، تعليقًا على تصريحات ماكرون: "من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيما إذا كان ذلك بتصميم أطراف في تلميح إلى فرنسا تعليقًا على نيتها إرسال فرقاطتين لفتح المضيق لم تكن بعيدة عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها".وقال ماكرون، متحدثاً في بافوس بقبرص: "ما نسعى لتحقيقه (بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى المنطقة) هو ضمان حرية الملاحة والأمن البحري، في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث نتواجد الآن، وفي البحر الأحمر، وصولاً إلى مضيق باب المندب".
https://sarabic.ae/20260309/وزير-الدفاع-الاسرائيلي-لن-ننسحب-أمام-حزب-الله-بل-سنستغل-الفرصة-لـتكبيده-أثمانا-باهظة-1111271691.html
إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_47:0:1184:853_1920x0_80_0_0_127e5fc1832d73e8cfa06db8cbcc4816.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار فرنسا
العالم, إيران, أخبار فرنسا
لاريجاني تعليقا على تصريحات ماكرون: من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل الحرب
صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأنه من المستبعد أن يتحقق أي أمن لمضيق هرمز في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك تعليقًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال فرقاطتين للإسهام في تأمين التجارة عبر المضيق وإعادة فتحه.
وكتب لاريجاني على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، تعليقًا على تصريحات ماكرون: "من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيما إذا كان ذلك بتصميم أطراف في تلميح إلى فرنسا تعليقًا على نيتها إرسال فرقاطتين لفتح المضيق لم تكن بعيدة عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرن، قد زعم سابقًا أن فرنسا تُنظم مهمة عسكرية جديدة ذات طابع "دفاعي بحت" بمشاركة دول أوروبية وغير أوروبية، مُبررًا ذلك برغبتها في ضمان سلامة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ومضيق هرمز.
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تسعى لضمان حرية الملاحة في المنطقة والبحر الأحمر من خلال تعزيز وجودها العسكري في شرق المتوسط.
وقال ماكرون، متحدثاً في بافوس بقبرص: "ما نسعى لتحقيقه (بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى المنطقة) هو ضمان حرية الملاحة والأمن البحري، في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث نتواجد الآن، وفي البحر الأحمر، وصولاً إلى مضيق باب المندب".