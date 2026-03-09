عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن ننسحب أمام حزب الله بل سنستغل الفرصة لـ"تكبيده أثمانا باهظة"
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن ننسحب أمام حزب الله بل سنستغل الفرصة لـ"تكبيده أثمانا باهظة"
وأضاف كاتس، أن "إسرائيل لن تنسحب أمام الحزب، بل ستستغل ما وصفه بالفرصة لتوجيه ضربات قوية له وتكبيده أثماناً باهظة".كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت قائد وحدة "نصر" التابعة لحزب الله، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية القيادي أو مكان تنفيذ العملية.ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في إطار السعي إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع.وقال عون، إن إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل فجر يوم الاثنين الماضي كان "فخاً وكميناً شبه مكشوفين" للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، معتبراً أن "من نفذ العملية فعل ذلك لخدمة حسابات النظام في إيران".وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده تجد نفسها اليوم بين "عدوان لا يحترم قوانين الحروب" وفريق مسلح خارج إطار الدولة، معتبراً أن هناك محاولات لزج لبنان في صراع إقليمي لا يخدم مصالحه.وأوضح عون، أن إطلاق ستة صواريخ من لبنان لا يمكن اعتباره رداً مقنعاً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضع لبنان في دائرة مخاطر التصعيد دون تحقيق أي مكاسب حقيقية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن ننسحب أمام حزب الله بل سنستغل الفرصة لـ"تكبيده أثمانا باهظة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ترى في التطورات الحالية "فرصة لإحلال الأمن بشكل كبير"، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع في مواجهة "حزب الله" اللبناني.
وأضاف كاتس، أن "إسرائيل لن تنسحب أمام الحزب، بل ستستغل ما وصفه بالفرصة لتوجيه ضربات قوية له وتكبيده أثماناً باهظة".
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت قائد وحدة "نصر" التابعة لحزب الله، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية القيادي أو مكان تنفيذ العملية.
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نريد تثبيت معادلة ردع جديدة تمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان
ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في إطار السعي إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع.
وقال عون، إن إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل فجر يوم الاثنين الماضي كان "فخاً وكميناً شبه مكشوفين" للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، معتبراً أن "من نفذ العملية فعل ذلك لخدمة حسابات النظام في إيران".
وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده تجد نفسها اليوم بين "عدوان لا يحترم قوانين الحروب" وفريق مسلح خارج إطار الدولة، معتبراً أن هناك محاولات لزج لبنان في صراع إقليمي لا يخدم مصالحه.
شهادات من قلب الحرب.. تونسيون في لبنان يروون لحظات القصف والنزوح ويطلبون الإجلاء
وأوضح عون، أن إطلاق ستة صواريخ من لبنان لا يمكن اعتباره رداً مقنعاً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضع لبنان في دائرة مخاطر التصعيد دون تحقيق أي مكاسب حقيقية.
ودعا عون، إلى تنفيذ هدنة برية وبحرية وجوية كاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبا بدعم القوات المسلحة للسيطرة على مناطق التوتر ونزع سلاح ⁧‫"حزب الله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
