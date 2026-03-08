https://sarabic.ae/20260308/مسيرة-في-بيروت-تنديدا-بالعدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-فيديو-1111252152.html

مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو

مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تنظيم مسيرة احتجاجية بدعوة من مبادرات وأطر شبابية وأهلية، تنديدا بالعدوان ودعما للنازحين، بمشاركة عدد من المواطنين وأهالي الأسرى... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

جابت المسيرة شارع الحمرا في العاصمة رافعة شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، يوم الأحد.وفي هذا السياق، قال الناشط خضر أنور لـ"سبوتنيك": "نحن نتواجد هنا كفعل مناهض لممارسات الحكومة اللبنانية التي تتواطأ مع الاحتلال، والتي تؤدي سياساتها إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، في وقت تطلب فيه من الجيش الانسحاب من مواقعه في الجنوب".وأضاف: "نحن هنا لنقول إن قرار الناس مخالف لقرار الحكومة، الأرض لنا وسنبقى نقاوم حتى آخر لحظة".بدورها، قالت الإعلامية لوركا سبيتي: "تربينا على فكرة العدو الذي يحترف قتل الآخر بحجة وبدونها، ونحن هنا لنقول لا للعدوان والقتل والقصف، ولا لتبرير قتلنا".وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك": "نحن مع لبنان حر مستقل، بمساحته الكاملة من شماله إلى جنوبه. الحرب مستمرة منذ سنة ونصف في الجنوب، وكل يوم يسقط شهداء، ولا أحد ينظر إلى الواقع. لا الدولة ولا الحكومة ولا حتى الناس الذين يعيشون في كوكب آخر من لبنان، ولذلك يجب أن نوقف دائرة القتل".

