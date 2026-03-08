عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260308/مسيرة-في-بيروت-تنديدا-بالعدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-فيديو-1111252152.html
مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو
مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تنظيم مسيرة احتجاجية بدعوة من مبادرات وأطر شبابية وأهلية، تنديدا بالعدوان ودعما للنازحين، بمشاركة عدد من المواطنين وأهالي الأسرى... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T21:50+0000
2026-03-08T21:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111251850_0:0:1533:862_1920x0_80_0_0_fc3388d55d548802f1ad8289697025e7.jpg
جابت المسيرة شارع الحمرا في العاصمة رافعة شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، يوم الأحد.وفي هذا السياق، قال الناشط خضر أنور لـ"سبوتنيك": "نحن نتواجد هنا كفعل مناهض لممارسات الحكومة اللبنانية التي تتواطأ مع الاحتلال، والتي تؤدي سياساتها إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، في وقت تطلب فيه من الجيش الانسحاب من مواقعه في الجنوب".وأضاف: "نحن هنا لنقول إن قرار الناس مخالف لقرار الحكومة، الأرض لنا وسنبقى نقاوم حتى آخر لحظة".بدورها، قالت الإعلامية لوركا سبيتي: "تربينا على فكرة العدو الذي يحترف قتل الآخر بحجة وبدونها، ونحن هنا لنقول لا للعدوان والقتل والقصف، ولا لتبرير قتلنا".وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك": "نحن مع لبنان حر مستقل، بمساحته الكاملة من شماله إلى جنوبه. الحرب مستمرة منذ سنة ونصف في الجنوب، وكل يوم يسقط شهداء، ولا أحد ينظر إلى الواقع. لا الدولة ولا الحكومة ولا حتى الناس الذين يعيشون في كوكب آخر من لبنان، ولذلك يجب أن نوقف دائرة القتل".
مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو

21:50 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 21:52 GMT 08.03.2026)
© Sputnikمسيرة حاشدة في بيروت ضد الاعتداءات الإسرائيلية
مسيرة حاشدة في بيروت ضد الاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Sputnik
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تنظيم مسيرة احتجاجية بدعوة من مبادرات وأطر شبابية وأهلية، تنديدا بالعدوان ودعما للنازحين، بمشاركة عدد من المواطنين وأهالي الأسرى وطلاب جامعات، إضافة إلى شخصيات وناشطين.
جابت المسيرة شارع الحمرا في العاصمة رافعة شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، يوم الأحد.
وفي هذا السياق، قال الناشط خضر أنور لـ"سبوتنيك": "نحن نتواجد هنا كفعل مناهض لممارسات الحكومة اللبنانية التي تتواطأ مع الاحتلال، والتي تؤدي سياساتها إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، في وقت تطلب فيه من الجيش الانسحاب من مواقعه في الجنوب".
وأضاف: "نحن هنا لنقول إن قرار الناس مخالف لقرار الحكومة، الأرض لنا وسنبقى نقاوم حتى آخر لحظة".
بدورها، قالت الإعلامية لوركا سبيتي: "تربينا على فكرة العدو الذي يحترف قتل الآخر بحجة وبدونها، ونحن هنا لنقول لا للعدوان والقتل والقصف، ولا لتبرير قتلنا".
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك": "نحن مع لبنان حر مستقل، بمساحته الكاملة من شماله إلى جنوبه. الحرب مستمرة منذ سنة ونصف في الجنوب، وكل يوم يسقط شهداء، ولا أحد ينظر إلى الواقع. لا الدولة ولا الحكومة ولا حتى الناس الذين يعيشون في كوكب آخر من لبنان، ولذلك يجب أن نوقف دائرة القتل".
