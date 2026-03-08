https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أول-جنديين-له-منذ-بدء-الهجوم-الأخير-ضد-حزب-الله-في-لبنان-1111226457.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أول جنديين له منذ بدء الهجوم الأخير ضد "حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أول جنديين له منذ بدء الهجوم الأخير ضد "حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صاروخاً مضاداً للدروع أطلقه "حزب الله" استهدف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان مساء السبت، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.وأوضحت التقارير أن الجندي كان يخدم في الفرقة الهندسية 31 التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الجندي الآخر الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويتالجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أول جنديين له منذ بدء الهجوم الأخير ضد "حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.
ولم يكشف الجيش عن اسم الجندي الأخر. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي أصيب ضابط بجروح طفيفة وتم إجلاؤه لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صاروخاً مضاداً للدروع أطلقه "حزب الله" استهدف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان مساء السبت، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.
وأوضحت التقارير أن الجندي كان يخدم في الفرقة الهندسية 31 التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الجندي الآخر الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.