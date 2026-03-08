https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مقاتلات-إيرانية-من-طراز-إف-14-في-مطار-أصفهان-1111211884.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" في مطار أصفهان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" في مطار أصفهان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-14" تابعة للقوات الإيرانية، في غارات جوية استهدفت مطار أصفهان أمس السبت. 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T06:42+0000

2026-03-08T06:42+0000

2026-03-08T06:43+0000

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101724409_0:58:2000:1183_1920x0_80_0_0_1c8d2bc3e0bddcdb5d4f53a79b0610bc.jpg

وأضاف الجيش، في بيان له: "كما استهدفت الغارات أنظمة الكشف والدفاع، التي كانت تُشكّل خطرا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".وأكد الجيش الإسرائيلي أن تدمير طائرات "إف-14"، إلى جانب الغارات التي استهدفت يوم الجمعة الماضي 16 طائرة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في مطار مهر آباد الدولي بطهران، يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأجواء الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء إيران، وفق تعبيره.وقال الجيش في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".وأشارت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في مدينة أصفهان وسط إيران، خلال الدقائق القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم