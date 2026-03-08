عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مقاتلات-إيرانية-من-طراز-إف-14-في-مطار-أصفهان-1111211884.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" في مطار أصفهان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" في مطار أصفهان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-14" تابعة للقوات الإيرانية، في غارات جوية استهدفت مطار أصفهان أمس السبت. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T06:42+0000
2026-03-08T06:43+0000
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101724409_0:58:2000:1183_1920x0_80_0_0_1c8d2bc3e0bddcdb5d4f53a79b0610bc.jpg
وأضاف الجيش، في بيان له: "كما استهدفت الغارات أنظمة الكشف والدفاع، التي كانت تُشكّل خطرا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".وأكد الجيش الإسرائيلي أن تدمير طائرات "إف-14"، إلى جانب الغارات التي استهدفت يوم الجمعة الماضي 16 طائرة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في مطار مهر آباد الدولي بطهران، يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأجواء الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء إيران، وفق تعبيره.وقال الجيش في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".وأشارت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في مدينة أصفهان وسط إيران، خلال الدقائق القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلات إيرانية من طراز "إف-14" في مطار أصفهان

06:42 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 06:43 GMT 08.03.2026)
© AP Photo / Ross D. Franklinطائرات إف 14
طائرات إف 14 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-14" تابعة للقوات الإيرانية، في غارات جوية استهدفت مطار أصفهان أمس السبت.
وأضاف الجيش، في بيان له: "كما استهدفت الغارات أنظمة الكشف والدفاع، التي كانت تُشكّل خطرا على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن تدمير طائرات "إف-14"، إلى جانب الغارات التي استهدفت يوم الجمعة الماضي 16 طائرة تابعة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في مطار مهر آباد الدولي بطهران، يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الأجواء الإيرانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء إيران، وفق تعبيره.
وقال الجيش في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".
وأشارت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في مدينة أصفهان وسط إيران، خلال الدقائق القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
06:27 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
