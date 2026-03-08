هفوة مقدمة أخبار ربطت بين لبنان وإيران وإسرائيل تثير جدلا واسعا.. فيديو
© REUTERS Stringerحطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026
تصدّرت المقدمة الفرنسية إميلي بروسولو، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتباكها هفوات عدة أثناء بث مباشر عن الوضع الأمني في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ أخطأت بالإشارة إلى العاصمة الإسرائيلية ثم الإيرانية بدلًا من اللبنانية.
وأثناء تغطية مراسلة قناة فرنسية للأحداث في بيروت بسبب تدهور الوضع الأمني إثر القصف الإسرائيلي المتصاعد، سألتها المقدمة: "إذن أنت في العاصمة الإسرائيلية… أقصد العاصمة الإيرانية"، ليرد زميلها: "لا، العاصمة اللبنانية".
بعد ذلك، استكملت المذيعة حديثها قائلة: "آه، اللبنانية، معذرة… نحن نغطي كل الجبهات، لذلك قد نضيع… إذن أنت في العاصمة اللبنانية، طهران".
🌝BFMTV anchor “you are the special correspondent in the Israeli capital, euh the Iranian capital.”— Rayane Moussallem (@RioMoussallem) March 7, 2026
Her colleague “Lebanese”
Her “Lebanese, apologies…we are covering all fronts that’s why we might get lost….so you are in Tehran, the Lebanese capital” pic.twitter.com/E8lJiWS0NW
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط سخرية من بعض المتابعين وتقدير آخرين لموقفها، معتبرين أن الهفوات واردة في ظل تغطية الأخبار في أوقات الحرب.