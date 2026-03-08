هفوة مقدمة أخبار ربطت بين لبنان وإيران وإسرائيل تثير جدلا واسعا.. فيديو

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
هفوة مقدمة أخبار ربطت بين لبنان وإيران وإسرائيل تثير جدلا واسعا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تصدّرت المقدمة الفرنسية إميلي بروسولو، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتباكها هفوات عدة أثناء بث مباشر عن الوضع الأمني في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ أخطأت...
وأثناء تغطية مراسلة قناة فرنسية للأحداث في بيروت بسبب تدهور الوضع الأمني إثر القصف الإسرائيلي المتصاعد، سألتها المقدمة: "إذن أنت في العاصمة الإسرائيلية… أقصد العاصمة الإيرانية"، ليرد زميلها: "لا، العاصمة اللبنانية". بعد ذلك، استكملت المذيعة حديثها قائلة: "آه، اللبنانية، معذرة… نحن نغطي كل الجبهات، لذلك قد نضيع… إذن أنت في العاصمة اللبنانية، طهران".وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط سخرية من بعض المتابعين وتقدير آخرين لموقفها، معتبرين أن الهفوات واردة في ظل تغطية الأخبار في أوقات الحرب.
هفوة مقدمة أخبار ربطت بين لبنان وإيران وإسرائيل تثير جدلا واسعا.. فيديو

11:43 GMT 08.03.2026
© REUTERS Stringerحطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026
حطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Stringer
تصدّرت المقدمة الفرنسية إميلي بروسولو، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتباكها هفوات عدة أثناء بث مباشر عن الوضع الأمني في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ أخطأت بالإشارة إلى العاصمة الإسرائيلية ثم الإيرانية بدلًا من اللبنانية.
وأثناء تغطية مراسلة قناة فرنسية للأحداث في بيروت بسبب تدهور الوضع الأمني إثر القصف الإسرائيلي المتصاعد، سألتها المقدمة: "إذن أنت في العاصمة الإسرائيلية… أقصد العاصمة الإيرانية"، ليرد زميلها: "لا، العاصمة اللبنانية".
بعد ذلك، استكملت المذيعة حديثها قائلة: "آه، اللبنانية، معذرة… نحن نغطي كل الجبهات، لذلك قد نضيع… إذن أنت في العاصمة اللبنانية، طهران".
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط سخرية من بعض المتابعين وتقدير آخرين لموقفها، معتبرين أن الهفوات واردة في ظل تغطية الأخبار في أوقات الحرب.
