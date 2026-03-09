https://sarabic.ae/20260309/الرئيس-اللبناني-يدعو-إلى-هدنة-برية-وبحرية-وجوية-كاملة-ووقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1111269801.html

الرئيس اللبناني يدعو إلى هدنة برية وبحرية وجوية كاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني يدعو إلى هدنة برية وبحرية وجوية كاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في إطار السعي إلى خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T14:57+0000

2026-03-09T14:57+0000

2026-03-09T14:57+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg

وقال عون، إن إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل فجر يوم الاثنين الماضي كان "فخاً وكميناً شبه مكشوفين" للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، معتبراً أن "من نفذ العملية فعل ذلك لخدمة حسابات النظام في إيران".وأضاف الرئيس اللبناني أن بلاده تجد نفسها اليوم بين "عدوان لا يحترم قوانين الحروب" وفريق مسلح خارج إطار الدولة، معتبراً أن هناك محاولات لزج لبنان في صراع إقليمي لا يخدم مصالحه.وأوضح عون، أن إطلاق ستة صواريخ من لبنان لا يمكن اعتباره رداً مقنعاً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضع لبنان في دائرة مخاطر التصعيد دون تحقيق أي مكاسب حقيقية.واتهم الرئيس اللبناني "حزب الله" بشن حملة شعبوية عبر اتهام الدولة بالعجز عن حماية مواطنيها، مؤكداً أن الحزب يعود إلى شعاراته السابقة التي تعتبر سلاحه خارج إطار الدولة "شرعياً وضرورياً"، وهو ما يرفضه منطق الدولة ومؤسساتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260309/شهادات-من-قلب-الحرب-تونسيون-في-لبنان-يروون-لحظات-القصف-والنزوح-ويطلبون-الإجلاء-1111266506.html

https://sarabic.ae/20260309/حزب-الله-في-رسالة-تهنئة-لمجتبى-خامنئي-رسالة-صاعقة-إلى-أعداء-الأمة-1111266136.html

https://sarabic.ae/20260308/مسيرة-في-بيروت-تنديدا-بالعدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-فيديو-1111252152.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي