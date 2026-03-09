https://sarabic.ae/20260309/الحرس-الثوري-الإيراني-من-الآن-لن-يتم-إطلاق-أي-صاروخ-برأس-حربي-يقل-وزنه-عن-طن-واحد-1111275385.html

أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وأعلن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، عن تحول استراتيجي في العمليات الصاروخية الإيرانية، مؤكداً أنه من الآن فصاعداً لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن أسلحة "غير متوقعة" تتميز بدقة عالية وقدرة تدميرية هائلة لتنفيذ ضربات أكثر عمقا وتأثيرا.أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف مواقع في شمال ووسط إسرائيل، ضمن الموجة الـ32 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "لبيك يا خامنئي".وأضاف البيان أن "حالة الإنذار المتواصل من صفارة إلى صفارة لن تنسوها، وسيستمر هطول نيراننا الكثيفة فوق رؤوسكم".

