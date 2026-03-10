https://sarabic.ae/20260310/المندوب-الإيراني-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-حصيلة-ضحايا-الهجمات-على-إيران-تتجاوز-1300-قتيل-1111322620.html
المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الهجمات على إيران تتجاوز 1300 قتيل
المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الهجمات على إيران تتجاوز 1300 قتيل
اتهم المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران بشكل متعمد،... 10.03.2026
وقال إيرواني، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية في إيران وهناك أكثر من 1300 مدني قتلوا جراء هذه الهجمات منذ بداية الحرب".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
اتهم المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في إيران بشكل متعمد، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا تجاوزت 1300 قتيل مدني.
وقال إيرواني، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية في إيران وهناك أكثر من 1300 مدني قتلوا جراء هذه الهجمات منذ بداية الحرب".
وأضاف: "الهجمات دمرت حتى الآن 9669 موقعا مدنيا في البلاد".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.