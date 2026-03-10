عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-الادعاء-بأن-إيران-كانت-تخطط-لمهاجمة-الولايات-المتحدة-أو-قواتها-كذب-سافر-1111321378.html
عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"
عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة مصالح أو قوات أمريكية، ليس سوى "كذب سافر" هدفه تبرير... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T20:43+0000
2026-03-10T20:43+0000
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg
وكتب عراقجي في منشورعلى موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية، سواء كان ذلك بشكل وقائي أو استباقي، هو كذب محض وسافر".وأوضح عراقجي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-استهداف-المصالح-الأمريكية-يأتي-في-إطار-الدفاع-عن-البلاد-1111317341.html
https://sarabic.ae/20260310/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-حواره-مع-بزشكيان-موقفه-الداعم-لخفض-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1111310553.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f7bc83da970fedcbe7ded8cd828a6f95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"

20:43 GMT 10.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة مصالح أو قوات أمريكية، ليس سوى "كذب سافر" هدفه تبرير الحرب على إيران.
وكتب عراقجي في منشورعلى موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية، سواء كان ذلك بشكل وقائي أو استباقي، هو كذب محض وسافر".

وأضاف: "الغرض الوحيد من تلك الكذبة هو تبرير عملية "الخطأ الملحمي"، (في إشارة إلى حملة "الغضب الملحمي") الأمريكية ضد إيران، وهي مغامرة فاشلة دبرتها إسرائيل وموّلها الأمريكيون العاديون".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد
19:11 GMT
وأوضح عراقجي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.
وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي: "القوات المسلحة الإيرانية لديها الجاهزية التامة لممارسة حق الدفاع المشروع والرد بحزم على عدوان وجرائم الولايات المتحدة والصهيونية"، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في بيان صحفي.
وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الكرملين: بوتين يؤكد خلال حواره مع بزشكيان موقفه الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
16:09 GMT
وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
