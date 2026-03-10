https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-الادعاء-بأن-إيران-كانت-تخطط-لمهاجمة-الولايات-المتحدة-أو-قواتها-كذب-سافر-1111321378.html

عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة مصالح أو قوات أمريكية، ليس سوى "كذب سافر" هدفه تبرير... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg

وكتب عراقجي في منشورعلى موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية، سواء كان ذلك بشكل وقائي أو استباقي، هو كذب محض وسافر".وأوضح عراقجي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

