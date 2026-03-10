https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-الادعاء-بأن-إيران-كانت-تخطط-لمهاجمة-الولايات-المتحدة-أو-قواتها-كذب-سافر-1111321378.html
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة مصالح أو قوات أمريكية، ليس سوى "كذب سافر" هدفه تبرير... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب عراقجي في منشورعلى موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية، سواء كان ذلك بشكل وقائي أو استباقي، هو كذب محض وسافر".وأوضح عراقجي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة مصالح أو قوات أمريكية، ليس سوى "كذب سافر" هدفه تبرير الحرب على إيران.
وكتب عراقجي في منشورعلى موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية، سواء كان ذلك بشكل وقائي أو استباقي، هو كذب محض وسافر".
وأضاف: "الغرض الوحيد من تلك الكذبة هو تبرير عملية "الخطأ الملحمي"، (في إشارة إلى حملة "الغضب الملحمي") الأمريكية ضد إيران، وهي مغامرة فاشلة دبرتها إسرائيل وموّلها الأمريكيون العاديون".
وأوضح عراقجي، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.
وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي: "القوات المسلحة الإيرانية لديها الجاهزية التامة لممارسة حق الدفاع المشروع والرد بحزم على عدوان وجرائم الولايات المتحدة والصهيونية"، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في بيان صحفي.
وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".
وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار
، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها، وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.