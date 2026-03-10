https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-استهداف-المصالح-الأمريكية-يأتي-في-إطار-الدفاع-عن-البلاد-1111317341.html

عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد

عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد

سبوتنيك عربي

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T19:11+0000

2026-03-10T19:11+0000

2026-03-10T19:11+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg

وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة الإيرانية لديها الجاهزية التامة لممارسة حق الدفاع المشروع والرد بحزم على عدوان وجرائم الولايات المتحدة والصهيونية"، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في بيان صحفي.وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260310/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-حواره-مع-بزشكيان-موقفه-الداعم-لخفض-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1111310553.html

https://sarabic.ae/20260310/هل-بدأ-العد-التنازلي-لمشاركة-أنصار-الله-في-الحرب-الإيرانية-ضد-أمريكا-وإسرائيل-1111310762.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر