عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد
سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة الإيرانية لديها الجاهزية التامة لممارسة حق الدفاع المشروع والرد بحزم على عدوان وجرائم الولايات المتحدة والصهيونية"، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في بيان صحفي.وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأخبار
أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدعو لاستمرار العلاقات مع دول المنطقة، لافتا إلى أن ضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة يأتي في إطار حق الدفاع عن البلاد.
وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة الإيرانية لديها الجاهزية التامة لممارسة حق الدفاع المشروع والرد بحزم على عدوان وجرائم الولايات المتحدة والصهيونية"، وفقا لما ذكرته الخارجية الإيرانية في بيان صحفي.
وأضاف عراقجي: "الهجمات الإيرانية على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتم في إطار حق الدفاع المشروع ومواجهة العدوان".
وأردف عراقجي: "تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من سياسة حسن الجوار
، إلى استمرار العلاقات الودية والأخوية مع دول المنطقة والتعاون الإقليمي المشترك لضمان الاستقرار والأمن دون تدخل خارجي".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.