الكرملين: بوتين يؤكد خلال حواره مع بزشكيان موقفه الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية غيورغي بوريسينكو وسفراء البحرين والأردن والعراق ولبنان وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، تأكيد "الجانب الروسي على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وقد أُبلغ شركاؤنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الأعمال العدائية. وشددوا على رفضهم القاطع للهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج العربية وإيران".ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، في وقت سابق، أن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران".وقال لافروف: "كل الدول، التي تعاني من عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي شركاؤنا الاستراتيجيون، وندعم الحوار معهم. وسنبذل كل جهودنا للمساعدة في خلق مناخ يجعل هذه العملية مستحيلة، مع أعضاء آخرين محبين للسلام للمجتمع العالمي، وبينها الدول في مجلس الأمن للأمم المتحدة والجمعية العامة".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.
الأخبار
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية غيورغي بوريسينكو وسفراء البحرين والأردن والعراق ولبنان وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، تأكيد "الجانب الروسي على ضرورة خفض التصعيد
وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وقد أُبلغ شركاؤنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الأعمال العدائية. وشددوا على رفضهم القاطع للهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج العربية وإيران".
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أجريا اتصالا هاتفيا، لمناقشة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي المشترك ضد إيران".
ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران
".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، في وقت سابق، أن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي
بشأن إيران".
وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".
وقال لافروف: "كل الدول، التي تعاني من عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
، هي شركاؤنا الاستراتيجيون، وندعم الحوار معهم. وسنبذل كل جهودنا للمساعدة في خلق مناخ يجعل هذه العملية مستحيلة، مع أعضاء آخرين محبين للسلام للمجتمع العالمي، وبينها الدول في مجلس الأمن للأمم المتحدة والجمعية العامة".
وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.