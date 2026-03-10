الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-جهودا-حثيثة-لإنهاء-الأعمال-العدائية-حول-إيران-1111305988.html
الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول إيران
الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T13:54+0000
2026-03-10T13:54+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية جورجي بوريسينكو وسفراء البحرين والأردن والعراق ولبنان وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، تأكيد "الجانب الروسي على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وقد أُبلغ شركاؤنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الأعمال العدائية. وشددوا على رفضهم القاطع للهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج العربية وإيران".ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس (آذار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، في وقت سابق، أن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران".وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الروسية-لافروف-وعراقجي-يناقشان-تدهور-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1111304274.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول إيران

13:54 GMT 10.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية جورجي بوريسينكو وسفراء البحرين والأردن والعراق ولبنان وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، تأكيد "الجانب الروسي على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وقد أُبلغ شركاؤنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الأعمال العدائية. وشددوا على رفضهم القاطع للهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج العربية وإيران".
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أجريا اتصالا هاتفيا، لمناقشة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي المشترك ضد إيران".
ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس (آذار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الخارجية الروسية: لافروف وعراقجي يناقشان تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط
13:11 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، في وقت سابق، أن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران".
وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".

وقال لافروف: "كل الدول، التي تعاني من عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي شركاؤنا الاستراتيجيون، وندعم الحوار معهم. وسنبذل كل جهودنا للمساعدة في خلق مناخ يجعل هذه العملية مستحيلة، مع أعضاء آخرين محبين للسلام للمجتمع العالمي، وبينها الدول في مجلس الأمن للأمم المتحدة والجمعية العامة".

وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала