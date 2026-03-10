https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-جهودا-حثيثة-لإنهاء-الأعمال-العدائية-حول-إيران-1111305988.html

الخارجية الروسية: موسكو تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول إيران

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية جورجي بوريسينكو وسفراء البحرين والأردن والعراق ولبنان وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، تأكيد "الجانب الروسي على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وقد أُبلغ شركاؤنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الروسية لإنهاء الأعمال العدائية. وشددوا على رفضهم القاطع للهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج العربية وإيران".ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس (آذار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف، في وقت سابق، أن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران".وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج

