الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية بصاروخ فجر اليوم في شمال الخليج، مشيرًا إلى أن السفينة تحترق حاليًا. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن إيران سبق وأن أوضحت أن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون وفق القوانين الدولية وتحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وحذر البيان من أن "السفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول الأوروبية، والداعمين لهم، لن يُسمح لها بالمرور"، مؤكدًا أنه "في حال رصد أي سفينة مخالفة، فسيتم استهدافها حتما، في رسالة تهديد واضحة لحماية السيادة الإيرانية ومصالحها البحرية في الخليج".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

