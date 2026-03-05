https://sarabic.ae/20260305/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلة-نفط-أمريكية-بصاروخ-في-شمال-الخليج-1111078873.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية بصاروخ فجر اليوم في شمال الخليج، مشيرًا إلى أن السفينة تحترق حاليًا. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T07:54+0000
2026-03-05T07:54+0000
2026-03-05T07:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5bbc4ed643eeed4307892f4523e67fba.jpg
وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن إيران سبق وأن أوضحت أن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون وفق القوانين الدولية وتحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وحذر البيان من أن "السفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول الأوروبية، والداعمين لهم، لن يُسمح لها بالمرور"، مؤكدًا أنه "في حال رصد أي سفينة مخالفة، فسيتم استهدافها حتما، في رسالة تهديد واضحة لحماية السيادة الإيرانية ومصالحها البحرية في الخليج".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/12-دولة-تسعى-للتوسط-لوقف-الحرب-ضد-إيران---1111077825.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_8ba602f291bf20f2dba449081972bd1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية بصاروخ فجر اليوم في شمال الخليج، مشيرًا إلى أن السفينة تحترق حاليًا.
وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن إيران سبق وأن أوضحت أن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون وفق القوانين الدولية وتحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحذر البيان من أن "السفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول الأوروبية، والداعمين لهم، لن يُسمح لها بالمرور"، مؤكدًا أنه "في حال رصد أي سفينة مخالفة، فسيتم استهدافها حتما، في رسالة تهديد واضحة لحماية السيادة الإيرانية ومصالحها البحرية في الخليج".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.