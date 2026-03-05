https://sarabic.ae/20260305/12-دولة-تسعى-للتوسط-لوقف-الحرب-ضد-إيران---1111077825.html

12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب ضد إيران

12 دولة تسعى للتوسط لوقف الحرب ضد إيران

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول أمريكي بارز، أن نحو 12 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة في محاولة للوساطة من أجل وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت يومها السادس. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T07:21+0000

2026-03-05T07:21+0000

2026-03-05T07:21+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg

وقال المسؤول الأمريكي، لشبكة "سي إن إن"، إن عدة دول بادرت بالتواصل مع واشنطن منذ تصاعد المواجهة العسكرية، مضيفا: "منذ تحولت التطورات إلى أعمال عنف، تواصلت معنا عدة دول".وأوضح المسؤول أن بعض هذه الدول أبدت استعدادها للمساعدة في تهدئة الأزمة وإيجاد مخرج دبلوماسي، متابعا: "بعضهم أراد معرفة ما إذا كان بإمكانه لعب دور في حل الأزمة، وقد تواصلنا معهم بالفعل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الإيرانيين طلبوا التفاوض مجددا مع الولايات المتحدة، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه "فات الأوان".وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من هزيمة دفاعات إيران الجوية والبحرية، وكذلك القيادة العسكرية في إيران، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في العمليات العسكرية الأخيرة.إلا أن وكالة أنباء "تسنيم" نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن طهران لم توجه أي رسالة إلى الولايات المتحدة، بل و"لن ترد على رسائلها".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/الهلال-الأحمر-الإيراني-أضرار-واسعة-في-منشآت-مدنية-منذ-بدء-الحرب-1111077143.html

https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-في-مزارع-شبعا-جنوبي-لبنان-1111076860.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم