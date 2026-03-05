https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-في-مزارع-شبعا-جنوبي-لبنان-1111076860.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في مزارع شبعا جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات عسكرية في منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان، مؤكدا أن هذه التحركات تأتي بهدف تعزيز الدفاع على الحدود الشمالية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d12fd2c203ac695ccb8746f791bbff.jpg

وفي بيان موجه إلى المدنيين، دعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني، محذرًا من أن البقاء في المناطق الجنوبية قد يعرّض حياتهم للخطر.وأكد البيان أن الإنذار بالإخلاء يشمل أيضًا سكان مدينتي صور وبنت جبيل، داعيًا السكان إلى مغادرة منازلهم فورًا والتوجه شمالًا خلف نهر الليطاني.وقال الجيش الإسرائيلي إن أنشطة "حزب الله" في جنوب لبنان تستدعي من القوات الإسرائيلية العمل ضده بالقوة، مضيفًا أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر، مشددًا على ضرورة الإخلاء الفوري من المناطق الجنوبية.كما حذر الجيش من أن أي تحرك باتجاه الجنوب قد يعرض حياة المدنيين للخطر في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

