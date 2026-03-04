https://sarabic.ae/20260304/ماكرون-لنتنياهو-لا-لشن-عملية-برية-في-لبنان-1111067590.html
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودعاه إلى الحفاظ على وحدة... 04.03.2026
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن ماكرون طالب نتنياهو بعدم شن علمية برية داخل الأراضي اللبنانية.وأوضحت أن هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتنياهو منذ الصيف الماضي، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.فيما أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين في ظل الوضع الإنساني الصعب في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بارو ناقش مع عراقجي التطورات الإقليمية عقب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
