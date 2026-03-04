ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/ماكرون-لنتنياهو-لا-لشن-عملية-برية-في-لبنان-1111067590.html
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودعاه إلى الحفاظ على وحدة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T20:54+0000
2026-03-04T20:54+0000
أخبار فرنسا
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093799353_0:108:1178:771_1920x0_80_0_0_3a6e965269c3a5a3eec8df5f22dd002b.jpg
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن ماكرون طالب نتنياهو بعدم شن علمية برية داخل الأراضي اللبنانية.وأوضحت أن هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتنياهو منذ الصيف الماضي، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.فيما أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين في ظل الوضع الإنساني الصعب في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بارو ناقش مع عراقجي التطورات الإقليمية عقب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/تكلفة-عملية-الغضب-الملحمي-تتجاوز-3-مليارات-دولار-في-5-أيام-1111060705.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093799353_131:0:1178:785_1920x0_80_0_0_c38b156da0d8dea637c60ba00dd87c28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, الأخبار

ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان

20:54 GMT 04.03.2026
© AP Photo / Philippe Wojazerالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Philippe Wojazer
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ودعاه إلى الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية عليه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن ماكرون طالب نتنياهو بعدم شن علمية برية داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتنياهو منذ الصيف الماضي، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
تكلفة عملية "الغضب الملحمي" تتجاوز 3 مليارات دولار في 5 أيام
19:12 GMT
فيما أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين في ظل الوضع الإنساني الصعب في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بارو ناقش مع عراقجي التطورات الإقليمية عقب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
وجدد وزير الخارجية الفرنسي موقف بلاده من أن الهجمات العسكرية لأمريكا وإسرائيل على إيران تتعارض مع القانون الدولي، معربا عن أمله في إعادة الهدوء إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала