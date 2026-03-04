عربي
تكلفة عملية "الغضب الملحمي" تتجاوز 3 مليارات دولار في 5 أيام
وأوضح مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة "براون" أن تكلفة استمرار العمليات العسكرية تبلغ 220 مليون دولار يوميًا، أي (9.15 مليون دولار في الساعة، 2.5 ألف دولار في الثانية)، موزعة على عناصر متعددة:وبذلك تصل التكلفة المباشرة للعمليات إلى 921 مليون دولار، إضافة إلى:كما رصد المشروع آثار الحرب الاقتصادية:ولم يشمل الحساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك رادار "أن/إف بي إس-132" في قاعدة العديد الجوية، وهو جهاز عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار دمرته إيران في اليوم الأول.كما يبدو أن راداري التحكم النيراني "إن/تي بي-2" اللذين يخدمان منظومة "ثاد" (بقيمة 400-500 مليون دولار لكل منهما) واللذين دُمّرا في الإمارات العربية المتحدة لم يُؤخذا في الحسبان، ولا الطائرات الأمريكية الإضافية التي فُقدت يوم الأربعاء.ولفت إلى أنه وللمقارنة، من المتوقع أن يصل فوائد الديون الأمريكية، البالغة حاليًا نحو 39 تريليون دولار، إلى 1 تريليون دولار في 2026.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمدوزير الخارجية الأمريكي: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي"
تكلفة عملية "الغضب الملحمي" تتجاوز 3 مليارات دولار في 5 أيام

19:12 GMT 04.03.2026

كشف تقرير عن ارتفاع تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ انطلاقها، مع استمرار ارتفاع التكاليف بشكل يومي.
وأوضح مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة "براون" أن تكلفة استمرار العمليات العسكرية تبلغ 220 مليون دولار يوميًا، أي (9.15 مليون دولار في الساعة، 2.5 ألف دولار في الثانية)، موزعة على عناصر متعددة:
رواتب 50 ألف جندي منتشرين= 40 مليون دولار
تكاليف تشغيل الطائرات= 48 مليون دولار
القذائف والذخائر= 35 مليون دولار
تكاليف تشغيل الأصول البحرية = 22 مليون دولار
الوقود والإمدادات اللوجستية = 15 مليون دولار
القيادة والتحكم، الاستطلاع والمراقبة، الحرب السيبرانية والفضائية= 10 ملايين دولار
النفقات العامة= 50 مليون دولار
وبذلك تصل التكلفة المباشرة للعمليات إلى 921 مليون دولار، إضافة إلى:
صواريخ "توماهوك" التي أُطلقت في اليوم الأول= 240 مليون دولار
خسارة أول 3 مقاتلات أمريكية= 270 مليون دولار
هجمات القوات البحرية= 75 مليون دولار
كما رصد المشروع آثار الحرب الاقتصادية:
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10.4-11.5%
توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما أدى إلى احتجاز نحو 20% من حركة النفط العالمية اليومية في الخليج
تراجع البورصة الأمريكية بنسبة 1.15-1.5%
ولم يشمل الحساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك رادار "أن/إف بي إس-132" في قاعدة العديد الجوية، وهو جهاز عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار دمرته إيران في اليوم الأول.
كما يبدو أن راداري التحكم النيراني "إن/تي بي-2" اللذين يخدمان منظومة "ثاد" (بقيمة 400-500 مليون دولار لكل منهما) واللذين دُمّرا في الإمارات العربية المتحدة لم يُؤخذا في الحسبان، ولا الطائرات الأمريكية الإضافية التي فُقدت يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أنه لا يزال أمام الحرب مع إيران شوط طويل للوصول إلى مستوى الإنفاق على حروب الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر /أيلول (8 تريليونات دولار على مدى 20 عامًا)، لكنها تقترب بالفعل من متوسط ​​الإنفاق اليومي لتلك الحروب البالغ 300 مليون دولار.

ولفت إلى أنه وللمقارنة، من المتوقع أن يصل فوائد الديون الأمريكية، البالغة حاليًا نحو 39 تريليون دولار، إلى 1 تريليون دولار في 2026.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد
وزير الخارجية الأمريكي: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي"
