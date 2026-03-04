https://sarabic.ae/20260304/تكلفة-عملية-الغضب-الملحمي-تتجاوز-3-مليارات-دولار-في-5-أيام-1111060705.html

تكلفة عملية "الغضب الملحمي" تتجاوز 3 مليارات دولار في 5 أيام

تكلفة عملية "الغضب الملحمي" تتجاوز 3 مليارات دولار في 5 أيام

كشف تقرير عن ارتفاع تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ انطلاقها، مع استمرار ارتفاع التكاليف بشكل يومي. 04.03.2026

وأوضح مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة "براون" أن تكلفة استمرار العمليات العسكرية تبلغ 220 مليون دولار يوميًا، أي (9.15 مليون دولار في الساعة، 2.5 ألف دولار في الثانية)، موزعة على عناصر متعددة:وبذلك تصل التكلفة المباشرة للعمليات إلى 921 مليون دولار، إضافة إلى:كما رصد المشروع آثار الحرب الاقتصادية:ولم يشمل الحساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك رادار "أن/إف بي إس-132" في قاعدة العديد الجوية، وهو جهاز عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار دمرته إيران في اليوم الأول.كما يبدو أن راداري التحكم النيراني "إن/تي بي-2" اللذين يخدمان منظومة "ثاد" (بقيمة 400-500 مليون دولار لكل منهما) واللذين دُمّرا في الإمارات العربية المتحدة لم يُؤخذا في الحسبان، ولا الطائرات الأمريكية الإضافية التي فُقدت يوم الأربعاء.ولفت إلى أنه وللمقارنة، من المتوقع أن يصل فوائد الديون الأمريكية، البالغة حاليًا نحو 39 تريليون دولار، إلى 1 تريليون دولار في 2026.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمدوزير الخارجية الأمريكي: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي"

