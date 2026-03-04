https://sarabic.ae/20260304/وزير-الخارجية-الأمريكي-نحن-على-الطريق-الصحيح-لتحقيق-أهداف-حملة-الغضب-الملحمي-1111060224.html

وزير الخارجية الأمريكي: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي"

صرح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على "الطريق الصحيح" لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي" على إيران. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها حتى لا تتمكن إيران من الاختباء وراء منصات الصواريخ لتطوير سلاح نووي.وأضاف: "نسير على الطريق الصحيح لتدمير منصات الصواريخ ومصانعها وأسطول إيران البحري"، داعيا الرعايا الأمريكيين، إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى قبرص.وفي سياق متصل، ردت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن "الاستخبارات الإيرانية أعلنت استعدادها للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإنهاء الحرب".وصرّح مصدر مطلع في الاستخبارات الإيرانية، لوكالة "تسنيم"، بأن "هذا التقرير محض افتراء وعملية تضليل نفسي خلال الحرب"، حيث أضاف المصدر، أن "إيران لا تتردد في معاقبة عدوها باستمرار"، مؤكدا أن "هذا الخبر، يعكس أكثر من أي شيء آخر تزايد شعور الأمريكيين بالعجز في المجال العسكري".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

