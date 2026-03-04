وزارة الخزانة الأمريكية: ترامب قد يرفع الرسوم على البضائع المستوردة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الخزانة الأمريكية: ترامب قد يرفع الرسوم على البضائع المستوردة
وزارة الخزانة الأمريكية: ترامب قد يرفع الرسوم على البضائع المستوردة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن الولايات المتحدة ترفع رسوم الاستيراد من 10% إلى 15% هذا الأسبوع. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T13:20+0000
2026-03-04T13:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم أن يرفع رسوم الاستيراد إلى 15% في إطار إعادة دراسة السياسة التجارية الأمريكية.وسابقا، كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2031.وقال الصندوق في تقرير له صدر، الأربعاء الماضي، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".وأشار الصندوق إلى أن "الرسوم الجمركية المرتفعة ستخفض العجز التجاري بشكل طفيف وستدرّ عائدات تبلغ نحو 0.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. لكنها تعدّ في الوقت ذاته صدمة سلبية للعرض في الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن ترفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بنحو 0.5 في المئة بحلول أوائل 2026) وتخفض مستوى الناتج (بنحو 0.5 في المئة)".وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6.3 في المئة عام 2024 إلى 5.9 في المئة، عام 2025.ترامب: سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمرترامب: تسوية الأزمة الأوكرانية تحتل موقعا متقدما ضمن أولوياتي
تابعنا عبر
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل أن الولايات المتحدة ترفع رسوم الاستيراد من 10% إلى 15% هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتزم أن يرفع رسوم الاستيراد إلى 15% في إطار إعادة دراسة السياسة التجارية الأمريكية.
وسابقا، كشف صندوق النقد الدولي أن العجز العام للحكومة الأمريكية سيظل في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى بلوغ الدين الحكومي 140 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2031.
وقال الصندوق في تقرير له صدر، الأربعاء الماضي، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
خبير: ترامب قد يتجه إلى تسوية مع الإيرانيين بعيدا عن الإسرائيليين إذا طال أمد الحرب
11:59 GMT
وأشار الصندوق إلى أن "الرسوم الجمركية المرتفعة ستخفض العجز التجاري بشكل طفيف وستدرّ عائدات تبلغ نحو 0.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. لكنها تعدّ في الوقت ذاته صدمة سلبية للعرض في الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن ترفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بنحو 0.5 في المئة بحلول أوائل 2026) وتخفض مستوى الناتج (بنحو 0.5 في المئة)".
وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6.3 في المئة عام 2024 إلى 5.9 في المئة، عام 2025.
ترامب: سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر
ترامب: تسوية الأزمة الأوكرانية تحتل موقعا متقدما ضمن أولوياتي
