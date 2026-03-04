https://sarabic.ae/20260304/خبير-ترامب-قد-يتجه-إلى-تسوية-مع-الإيرانيين-بعيدا-عن-الإسرائيليين-إذا-طال-أمد-الحرب-1111033106.html

خبير: ترامب قد يتجه إلى تسوية مع الإيرانيين بعيدا عن الإسرائيليين إذا طال أمد الحرب

خبير: ترامب قد يتجه إلى تسوية مع الإيرانيين بعيدا عن الإسرائيليين إذا طال أمد الحرب

علّق رئيس مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد وفيق عوض، من رام الله في الضفة الغربية، على تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وملف إحاطة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال عوض في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إذا لم يحقق ترامب إنجازا ملموسا وطالت الحرب، فقد يتجه إلى تسوية مع الإيرانيين بعيدا عن الإسرائيليين"، مشيرًا إلى "وجود انقسام حقيقي داخل الكونغرس، وما تواجهه الجبهة الداخلية الأمريكية من عاصفة اعتراضات واسعة ضد الإدارة الأمريكية وتبريراتها القانونية والأمنية للحرب على إيران".ولفت عوض إلى "حجم الرفض للتصريحات الأمريكية لعدم قدرتها على تسويق الحرب بوصفها حربا استباقية، وهو ما يعكس طبيعة النقاشات داخل الكونغرس، مع الإشارة إلى أن إسرائيل هي من تقود قطار الحرب على إيران".وختم عوض حديثه بالإشارة إلى "التأثير الكبير للوبي الصهيوني في دعم إسرائيل، في مقابل موقف مغاير للشارع الأمريكي الحساس والمبادر، الذي يرى أن هذه حرب إسرائيلية في الأساس، وتهدف أيضا إلى التغطية على فضائح إبستين (جيفري الممول الأمريكي الراحل المتهم بقضايا جنسية)، مع عدم الرغبة في جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة".

