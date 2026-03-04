عراقجي لمحمد بن عبد الرحمن: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-لمحمد-بن-عبد-الرحمن-هجماتنا-موجهة-إلى-المصالح-الأمريكية-ولا-تستهدف-قطر-1111056624.html
عراقجي لمحمد بن عبد الرحمن: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر
عراقجي لمحمد بن عبد الرحمن: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم اﻷربعاء، أن الهجمات الإيرانية موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T17:20+0000
2026-03-04T17:20+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
العالم العربي
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329a1680d07aaf1d64dc2df19bc80a5a.jpg
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران أكد فيه أن هجماتها موجهة "لمصالح أمريكا لا قطر".وأضافت أن وزير الخارجية القطري رفض هذه الادعاءات رفضا قاطعا، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولمبادئ القانون الدولي".وقال الوزير القطري إن "الهجمات لم تقتصر على الصواريخ فحسب، بل لا تزال مستمرة عبر طائرات مسيرة، بالإضافة إلى طائرات اخترقت الأجواء القطرية وتم التصدي لها ببسالة من قبل القوات المسلحة القطرية".وأشار محمد بن عبد الرحمن إلى أن هذه الممارسات لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدل على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل، بل تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانه وجرهم إلى حرب ليست حربهم.فيما دعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، وإعلاء المصلحة العليا لشعوبها، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لا تعكس أي حسن نية لدى الجانب الإيراني تجاه جيرانه.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مجلس الوزراء القطري احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد على الاعتداء، وفقاً للقانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، مجددا إدانته للاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية، مشدداً على أنه أمر لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، ومؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة وأمنها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html
https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095578366_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c676ef89b84663c016dedc06ae22cee4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, رصد الأخبار
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, رصد الأخبار

عراقجي لمحمد بن عبد الرحمن: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر

17:20 GMT 04.03.2026
© AP Photo وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
 وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم اﻷربعاء، أن الهجمات الإيرانية موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران أكد فيه أن هجماتها موجهة "لمصالح أمريكا لا قطر".
وأضافت أن وزير الخارجية القطري رفض هذه الادعاءات رفضا قاطعا، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولمبادئ القانون الدولي".
طائرة سو-24. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
2 مارس, 16:03 GMT
وقال الوزير القطري إن "الهجمات لم تقتصر على الصواريخ فحسب، بل لا تزال مستمرة عبر طائرات مسيرة، بالإضافة إلى طائرات اخترقت الأجواء القطرية وتم التصدي لها ببسالة من قبل القوات المسلحة القطرية".
وأشار محمد بن عبد الرحمن إلى أن هذه الممارسات لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدل على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل، بل تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانه وجرهم إلى حرب ليست حربهم.
فيما دعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، وإعلاء المصلحة العليا لشعوبها، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لا تعكس أي حسن نية لدى الجانب الإيراني تجاه جيرانه.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مجلس الوزراء القطري احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد على الاعتداء، وفقاً للقانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، مجددا إدانته للاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية، مشدداً على أنه أمر لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، ومؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة وأمنها.
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال خامنئي سيكلف ثمنا باهظا والقصة لم تنته بعد
15:56 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала