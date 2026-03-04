https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html
مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال خامنئي سيكلف ثمنا باهظا والقصة لم تنته بعد
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريحاني، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب ظالمة مع إيران نتيجة اندفاعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصرفاته الهزلية".
وتساءل لاريجاني عن شعار "أمريكا أولاً" بعد "سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية في أيام قليلة"، مضيفاً: "هل أصبح الشعار الآن "إسرائيل أولاً'؟".وعبر حسابه الرسمي على "إكس"، أكد لاريجاني، أن "القصة لم تنته بعد، وإن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريحاني، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب ظالمة مع إيران نتيجة اندفاعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصرفاته الهزلية".
وتساءل لاريجاني عن شعار "أمريكا أولاً" بعد "سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية في أيام قليلة"، مضيفاً: "هل أصبح الشعار الآن "إسرائيل أولاً'؟".
وعبر حسابه الرسمي على "إكس"، أكد لاريجاني، أن "القصة لم تنته بعد، وإن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.