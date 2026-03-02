https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن إسقاط طائرتين من طراز "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية و5 مسيرات. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم العربي
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
16:03 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 16:12 GMT 02.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن إسقاط طائرتين من طراز "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية و5 مسيرات.
وقالت الوزارة القطرية في بيان إن " القوات الجوية الأميرية القطرية نجحت في إسقاط طائرتين من طراز "سو - 24" قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تم التصدي بنجاح لعدد 7 صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية . كما تم التصدي لعدد 5 مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية القطرية".
وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".