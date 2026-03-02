https://sarabic.ae/20260302/ترامب-الضربة-الكبرى-على-إيران-لم-تبدأ-بعد-1110953579.html
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة قوية إلى إيران، مؤكداً أن "الموجة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد". 02.03.2026
وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "سي إن إن"، أنه يريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، مشيراً إلى أن الوضع في إيران غير آمن، وأنه لا يرغب في استمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.وأوضح أنه كان يعتقد أن العملية العسكرية ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع من الخطة المرسومة.وعن التطورات الأخيرة، قال ترامب، إنه فوجئ بالهجمات الإيرانية على الدول العربية، موضحا أن "الولايات المتحدة أبلغت هذه الدول بأنها قادرة على صد الهجمات، لكن إيران أصرت على المشاركة في القتال".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
