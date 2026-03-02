https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-تل-أبيب-نفذت-أكثر-من-600-ضربة-على-إيران-1110952076.html
أعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الخدمة الصحفية أن العسكريين الإسرائيليين هاجموا أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفوا أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.تصويت... برأيك هل تدخل المنطقة مرحلة "حرب إقليمية مفتوحة" بعد انضمام "حزب الله" اللبناني؟
