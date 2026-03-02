عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
تصويت... برأيك هل تدخل المنطقة مرحلة "حرب إقليمية مفتوحة" بعد انضمام "حزب الله" اللبناني؟
تصويت... برأيك هل تدخل المنطقة مرحلة "حرب إقليمية مفتوحة" بعد انضمام "حزب الله" اللبناني؟
تصويت... برأيك هل تدخل المنطقة مرحلة "حرب إقليمية مفتوحة" بعد انضمام "حزب الله" اللبناني؟

مع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يعود شبح "الحرب الإقليمية المفتوحة" إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، خصوصًا بعد اتساع دائرة الاشتباك واحتمال انخراط "حزب الله" بشكل مباشر في المواجهة.
التطورات الميدانية المتسارعة رفعت منسوب القلق لدى العواصم الإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من أن أي خطوة إضافية قد تدفع بالأحداث إلى ما هو أبعد من نطاق السيطرة. ويرى مؤيدو فرضية التصعيد أن دخول الحزب على خط المواجهة قد يفتح الباب أمام انخراط أطراف إقليمية أخرى، سواء بشكل مباشر أو عبر ساحات موازية، ما قد يحوّل الاشتباكات المحدودة إلى صراع واسع متعدد الجبهات.

ويستند هذا الرأي إلى حساسية التوازنات القائمة وتشابك التحالفات، وارتفاع سقف الخطاب السياسي والعسكري في المنطقة خلال المرحلة الأخيرة.

في المقابل، يعتبر آخرون أن قواعد الردع المتبادلة ما زالت قائمة، وأن جميع الأطراف تدرك كلفة الانزلاق إلى حرب شاملة. ووفق هذا الطرح، فإن أي تصعيد سيبقى مضبوطًا ضمن حدود مدروسة، بما يحفظ ماء الوجه ويمنع الانفجار الكبير، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية الداعية إلى احتواء التوتر وتجنب توسيع رقعة المواجهة. وبين هذين الرأيين، يبقى هامش عدم اليقين سيد الموقف، مع تعقد المشهد وتسارع الأحداث.
برأيك... هل تدخل المنطقة مرحلة "حرب إقليمية مفتوحة" بعد انضمام "حزب الله" اللبناني؟
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية هجومية ضد لبنان
