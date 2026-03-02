https://sarabic.ae/20260302/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-هجومية-ضد-لبنان-1110930679.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية هجومية ضد لبنان

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية هجومية ضد لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T07:08+0000

2026-03-02T07:08+0000

2026-03-02T07:08+0000

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104351620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d76a2287f8be55a2752222efa44d2b36.jpg

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له صباح اليوم الاثنين، أن إعلان الجنرال زامير، جاء في اجتماع مع قادة عسكريين.وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة. وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين شرق وجنوبي لبنان، "إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر عن القرى إلى مناطق مفتوحة"، مضيفا أن "كل من يتواجد قرب منشآت "حزب الله" ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ووعدت "بردّ غير مسبوق"، على حد قولها.

https://sarabic.ae/20260302/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-إسرائيلي-جنوبي-مدينة-حيفا-برشقة-من-الصواريخ-فيديو-1110927333.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار