عربي
https://sarabic.ae/20260304/الحكومة-الإيرانية-تعمل-على-وضع-خطة-لإدارة-البلاد-في-ظل-ظروف-حرب-طويلة-الأمد-1111058220.html
الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد
الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد
سبوتنيك عربي
تعمل الحكومة الإيرانية على وضع خطة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T18:19+0000
2026-03-04T18:19+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "بدأت الحكومة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد".وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260302/إعلام-إسرائيلي-استعدادات-في-إسرائيل-لاحتمال-استمرار-الحرب-حتى-مطلع-أبريل-المقبل-1110960308.html
https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-لمحمد-بن-عبد-الرحمن-هجماتنا-موجهة-إلى-المصالح-الأمريكية-ولا-تستهدف-قطر-1111056624.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد

18:19 GMT 04.03.2026
العاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
تعمل الحكومة الإيرانية على وضع خطة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.
وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "بدأت الحكومة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد".
وأوضحت أن "هذه الخطة تهدف إلى تزويد السكان بالسلع الأساسية، وتزويد مرافق الإنتاج الحكومية بالموارد اللازمة، والاستخدام الأمثل لإمكانات البنية التحتية في إيران".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
إعلام إسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لاحتمال استمرار الحرب حتى مطلع أبريل المقبل
2 مارس, 18:54 GMT
2 مارس, 18:54 GMT
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".
وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
عراقجي لمحمد بن عبد الرحمن: هجماتنا موجهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر
17:20 GMT
17:20 GMT
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
