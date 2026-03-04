https://sarabic.ae/20260304/الحكومة-الإيرانية-تعمل-على-وضع-خطة-لإدارة-البلاد-في-ظل-ظروف-حرب-طويلة-الأمد-1111058220.html
الحكومة الإيرانية تعمل على وضع خطة لإدارة البلاد في ظل ظروف حرب طويلة الأمد
تعمل الحكومة الإيرانية على وضع خطة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "بدأت الحكومة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد".وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "بدأت الحكومة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة البلاد خلال حرب طويلة الأمد".
وأوضحت أن "هذه الخطة تهدف إلى تزويد السكان بالسلع الأساسية، وتزويد مرافق الإنتاج الحكومية بالموارد اللازمة، والاستخدام الأمثل لإمكانات البنية التحتية في إيران".
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب
حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".
وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.