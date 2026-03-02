https://sarabic.ae/20260302/إعلام-إسرائيلي-استعدادات-في-إسرائيل-لاحتمال-استمرار-الحرب-حتى-مطلع-أبريل-المقبل-1110960308.html
إعلام إسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لاحتمال استمرار الحرب حتى مطلع أبريل المقبل
إعلام إسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لاحتمال استمرار الحرب حتى مطلع أبريل المقبل
سبوتنيك عربي
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T18:54+0000
2026-03-02T18:54+0000
2026-03-02T18:54+0000
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg
وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".وأوضحت الخدمة الصحفية أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفت أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260302/فيلق-القدس-الإيراني-في-بيانه-الأول-أبواب-النار-ستبقي-مفتوحة-1110959391.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_833c8f4e5066b6884dfb8df3b7ac5e27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لاحتمال استمرار الحرب حتى مطلع أبريل المقبل
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".
وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.
وأوضحت الخدمة الصحفية أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفت أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.