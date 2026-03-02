https://sarabic.ae/20260302/إعلام-إسرائيلي-استعدادات-في-إسرائيل-لاحتمال-استمرار-الحرب-حتى-مطلع-أبريل-المقبل-1110960308.html

إعلام إسرائيلي: استعدادات في إسرائيل لاحتمال استمرار الحرب حتى مطلع أبريل المقبل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".وأوضحت الخدمة الصحفية أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفت أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

