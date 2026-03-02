https://sarabic.ae/20260302/فيلق-القدس-الإيراني-في-بيانه-الأول-أبواب-النار-ستبقي-مفتوحة-1110959391.html
فيلق "القدس" الإيراني في بيانه الأول: أبواب النار ستبقي مفتوحة
وقال الفيلق في بيانه: "سنبقي أبواب النار مفتوحة للأعداء ولن نهدأ حتى يُهزم العدو".وأضاف البيان: "لن نتوقف عن القتال حتى القضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية"، مشددا على التزامه بالثأر لـ"مظلومي العالم وللشهداء العظام، من الظالمين والمتكبرين بإذن الله".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
فيلق "القدس" الإيراني في بيانه الأول: أبواب النار ستبقي مفتوحة
أصدر فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بيانه الأول، بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكّدًا أن "أعداء إيران لن يكونوا في مأمن في أي مكان بالعالم، حتى داخل ديارهم".
وقال الفيلق في بيانه: "سنبقي أبواب النار مفتوحة للأعداء ولن نهدأ حتى يُهزم العدو".
وأضاف البيان: "لن نتوقف عن القتال حتى القضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية"، مشددا على التزامه بالثأر لـ"مظلومي العالم وللشهداء العظام، من الظالمين والمتكبرين بإذن الله".
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.