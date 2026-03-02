عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى عددا من الاتصالات مع قادة وزعماء دول الخليج. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T17:48+0000
2026-03-02T17:48+0000
العالم
روسيا
العالم العربي
السعودية
البحرين
الامارات العربية المتحدة
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، تمت بالتفصيل مناقشة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكدا، خلال محادثة هاتفية، على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لمنع تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.وأضاف: "تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد غير المسبوق حول إيران نتيجة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي، الأمر الذي يدفع المنطقة بأكملها إلى حافة حرب شاملة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".كما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران. وأن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".كما أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا التطورات في الشرق الأوسط، وجاء في البيان: "بحث الجانبان الأحداث المأساوية غير المسبوقة في الشرق الأوسط في سياق العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وأفعال طهران الحازمة رداً عليه".أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة استمرار الاتصالات بينهما.وأفاد المكتب، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الضربات الانتقامية الإيرانية طالت أيضاً أراضي الإمارات وتسببت في أضرار مادية وشكلت تهديداً مباشراً للسكان المدنيين.وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، أن الضربات الإيرانية الانتقامية أثرت أيضاً بشكل مباشر على الإمارات، مُلحقةً أضراراً بالبلاد ومُهددةً المدنيين. ووفقاً له، فإن هذه الضربات تُنفذ على الرغم من عدم استخدام الأراضي الإماراتية كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وبالتالي فهي غير مُبررة على الإطلاق".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم, روسيا, العالم العربي, السعودية, البحرين, الامارات العربية المتحدة, أخبار ايران اليوم

بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط

17:48 GMT 02.03.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى عددا من الاتصالات مع قادة وزعماء دول الخليج.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، تمت بالتفصيل مناقشة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي، وولي العهد السعودي، أعربا عن قلقهما من توسع منطقة النزاع في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس الروسي، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، ضرورة حل الوضع الخطير في منطقة الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية.

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
16:03 GMT
كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكدا، خلال محادثة هاتفية، على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لمنع تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.
وجاء في بيان الكرملين، حول محادثة الرئيس الروسي وملك البحرين: "أكد الجانبان على ضرورة الإنهاء السريع للأعمال العدائية لمنع تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة، ولإعادته إلى إطار سياسي ودبلوماسي".
وأضاف: "تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد غير المسبوق حول إيران نتيجة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي، الأمر الذي يدفع المنطقة بأكملها إلى حافة حرب شاملة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأوضح المكتب، أن الرئيس الروسي وملك البحرين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على مواصلة الاتصالات والمشاورات بين الجانبين، وأن الرئيس الروسي أكد خلال محادثته مع ملك البحرين استعداد روسيا لاستخدام جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
ملك البحرين يعتزم زيارة موسكو لحضور القمة الروسية العربية في 15 أكتوبر المقبل
10 سبتمبر 2025, 13:55 GMT
كما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.
وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران. وأن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر مختلف القنوات، وأن الرئيس الروسي وأمير قطر أعربا عن أملهما بخفض سريع للتصعيد في الصراع، والعودة إلى تسوية دبلوماسية في الشرق الأوسط، وأن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط
12:57 GMT
كما أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا التطورات في الشرق الأوسط، وجاء في البيان: "بحث الجانبان الأحداث المأساوية غير المسبوقة في الشرق الأوسط في سياق العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وأفعال طهران الحازمة رداً عليه".
وأفاد المكتب، أن الرئيس الروسي أكد خلال محادثته مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أن روسيا بذلت جهودًا كبيرة لتيسير التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني.
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة استمرار الاتصالات بينهما.
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين الروس المتواجدين في الإمارات، بمن فيهم السياح.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
11:38 GMT
وأفاد المكتب، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الضربات الانتقامية الإيرانية طالت أيضاً أراضي الإمارات وتسببت في أضرار مادية وشكلت تهديداً مباشراً للسكان المدنيين.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، أن الضربات الإيرانية الانتقامية أثرت أيضاً بشكل مباشر على الإمارات، مُلحقةً أضراراً بالبلاد ومُهددةً المدنيين. ووفقاً له، فإن هذه الضربات تُنفذ على الرغم من عدم استخدام الأراضي الإماراتية كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وبالتالي فهي غير مُبررة على الإطلاق".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
