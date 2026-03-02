https://sarabic.ae/20260302/بوتين-يجري-اتصالات-مع-قادة-خليجيين-ويؤكد-دعم-الاستقرار-في-الشرق-الأوسط-1110955720.html
بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى عددا من الاتصالات مع قادة وزعماء دول الخليج.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، تمت بالتفصيل مناقشة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكدا، خلال محادثة هاتفية، على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لمنع تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.وأضاف: "تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد غير المسبوق حول إيران نتيجة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي، الأمر الذي يدفع المنطقة بأكملها إلى حافة حرب شاملة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".كما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران. وأن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".كما أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا التطورات في الشرق الأوسط، وجاء في البيان: "بحث الجانبان الأحداث المأساوية غير المسبوقة في الشرق الأوسط في سياق العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وأفعال طهران الحازمة رداً عليه".أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة استمرار الاتصالات بينهما.وأفاد المكتب، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الضربات الانتقامية الإيرانية طالت أيضاً أراضي الإمارات وتسببت في أضرار مادية وشكلت تهديداً مباشراً للسكان المدنيين.وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل خاص، أن الضربات الإيرانية الانتقامية أثرت أيضاً بشكل مباشر على الإمارات، مُلحقةً أضراراً بالبلاد ومُهددةً المدنيين. ووفقاً له، فإن هذه الضربات تُنفذ على الرغم من عدم استخدام الأراضي الإماراتية كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وبالتالي فهي غير مُبررة على الإطلاق".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
