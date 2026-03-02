https://sarabic.ae/20260302/بوتين-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-نظيره-الإماراتي-محمد-بن-زايد-1110941114.html
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
سبوتنيك عربي
أفات وسائل إعلام إمارتية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T11:38+0000
2026-03-02T11:38+0000
2026-03-02T11:47+0000
روسيا
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758588_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_03fecd6d3b4cac850aef98b0dad9265f.jpg
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية.وأضاف: "نحن على اتصال مع القيادة الإيرانية، وكذلك مع الدول المتضررة من النزاع، بما في ذلك دول الخليج العربي".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواقترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
https://sarabic.ae/20260302/الكرملين-موسكو-على-اتصال-دائم-مع-القيادة-الإيرانية-1110937279.html
https://sarabic.ae/20260302/شهود-عيان-يوثقون-الوضع-الحالي-في-دول-الخليج-العربية-1110939706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6366c258a21710df153269c9027f5398.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد
11:38 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 11:47 GMT 02.03.2026)
أفات وسائل إعلام إمارتية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، التصعيد في الشرق الأوسط.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام): "ابن زايد بحث مع بوتين، الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأشارت إلى أن الطرفان "تبادلا وجهات النظر بشأنها".
وأضافت: "دعا رئيسا روسيا والإمارات إلى وقف فوري للتصعيد العسكري من أجل تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، فضلًا عن هيمنة الحوار والحلول السياسية لمختلف المشاكل".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية دولية، اليوم الاثنين، بشأن الوضع المحيط بإيران.
وأضاف: "نحن على اتصال مع القيادة الإيرانية، وكذلك مع الدول المتضررة من النزاع، بما في ذلك دول الخليج العربي".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.