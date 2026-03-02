شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/شهود-عيان-يوثقون-الوضع-الحالي-في-دول-الخليج-العربية-1110939706.html
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي
سبوتنيك عربي
أفاد شهود عيان مقيمون في دول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يستحق الذعر، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T11:34+0000
2026-03-02T11:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103669/23/1036692358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cb8db7bf42601cc46af2e2a9be50d27.jpg
وقال فالينتين غروغول، مدير إحدى الشركات الخدمية، لوكالة "سبوتنيك": "تم التواصل معي بشأن عمليات إجلاء من دبي، حتى أنهم طلبوا مركبات مصفحة".وأضاف: "لا أرى أي دخان أو علامات انفجارات في المدينة".وأردف: "نأمل أن ينتهي هذا قريبا، نحن نخرج إلى الشوارع، يوم أمس كنت في المقهى، وابنتي أيضا تخرج إلى الشارع، لا تقلقوا".وبدورها قالت المرشدة السياحية الروسية يوليا لارينا، المقيمة حاليا في العاصمة البحرينية: "أنا الآن متواجدة في المنامة، في الصباح كانت تُسمع أصوات الانفجارات، الوضع الحالي لا يزال متوترًا، لكن دون فوضى".واختتمت: "أما أنا، فسأتابع تطورات الأحداث".وكالة الطاقة الذرية لا تستبعد حدوث تسرب إشعاعي في إيرانمقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إخراج-قاعدة-علي-السالم-الأمريكية-في-الكويت-عن-الخدمة-1110920266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103669/23/1036692358_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ab07747fca866c17004231e12b0700dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي

11:34 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 11:38 GMT 02.03.2026)
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceبرج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
أفاد شهود عيان مقيمون في دول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يستحق الذعر، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال فالينتين غروغول، مدير إحدى الشركات الخدمية، لوكالة "سبوتنيك": "تم التواصل معي بشأن عمليات إجلاء من دبي، حتى أنهم طلبوا مركبات مصفحة".
وأوضح أنه "لا يوجد أي سبب للذعر".
وأضاف: "لا أرى أي دخان أو علامات انفجارات في المدينة".

وتابع: "أرى معلومات عما حدث للأسف، وأتابع أخبار الطوارئ من وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا بالطبع يزيد من توترنا".

وأردف: "نأمل أن ينتهي هذا قريبا، نحن نخرج إلى الشوارع، يوم أمس كنت في المقهى، وابنتي أيضا تخرج إلى الشارع، لا تقلقوا".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أمس, 17:35 GMT
وبدورها قالت المرشدة السياحية الروسية يوليا لارينا، المقيمة حاليا في العاصمة البحرينية: "أنا الآن متواجدة في المنامة، في الصباح كانت تُسمع أصوات الانفجارات، الوضع الحالي لا يزال متوترًا، لكن دون فوضى".
وأضافت: "المحلات التجارية والصيدليات ووسائل النقل العام تعمل بشكل اعتيادي".

وأوضحت: "عند الضرورة، توجد إمكانية للسفر إلى السعودية برًا، لكن القرار بالطبع يعود لكل فرد".

واختتمت: "أما أنا، فسأتابع تطورات الأحداث".
وكالة الطاقة الذرية لا تستبعد حدوث تسرب إشعاعي في إيران
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала