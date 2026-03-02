https://sarabic.ae/20260302/شهود-عيان-يوثقون-الوضع-الحالي-في-دول-الخليج-العربية-1110939706.html
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي
أفاد شهود عيان مقيمون في دول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يستحق الذعر، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال فالينتين غروغول، مدير إحدى الشركات الخدمية، لوكالة "سبوتنيك": "تم التواصل معي بشأن عمليات إجلاء من دبي، حتى أنهم طلبوا مركبات مصفحة".وأضاف: "لا أرى أي دخان أو علامات انفجارات في المدينة".وأردف: "نأمل أن ينتهي هذا قريبا، نحن نخرج إلى الشوارع، يوم أمس كنت في المقهى، وابنتي أيضا تخرج إلى الشارع، لا تقلقوا".وبدورها قالت المرشدة السياحية الروسية يوليا لارينا، المقيمة حاليا في العاصمة البحرينية: "أنا الآن متواجدة في المنامة، في الصباح كانت تُسمع أصوات الانفجارات، الوضع الحالي لا يزال متوترًا، لكن دون فوضى".واختتمت: "أما أنا، فسأتابع تطورات الأحداث".
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إخراج-قاعدة-علي-السالم-الأمريكية-في-الكويت-عن-الخدمة-1110920266.html
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن الوضع الحالي في دول الخليج العربي
أفاد شهود عيان مقيمون في دول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يستحق الذعر، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال فالينتين غروغول، مدير إحدى الشركات الخدمية، لوكالة "سبوتنيك": "تم التواصل معي بشأن عمليات إجلاء من دبي، حتى أنهم طلبوا مركبات مصفحة".
وأوضح أنه "لا يوجد أي سبب للذعر".
وأضاف: "لا أرى أي دخان أو علامات انفجارات في المدينة".
وتابع: "أرى معلومات عما حدث للأسف، وأتابع أخبار الطوارئ من وسائل التواصل الإجتماعي، وهذا بالطبع يزيد من توترنا".
وأردف: "نأمل أن ينتهي هذا قريبا، نحن نخرج إلى الشوارع، يوم أمس كنت في المقهى، وابنتي أيضا تخرج إلى الشارع، لا تقلقوا".
وبدورها قالت المرشدة السياحية الروسية يوليا لارينا، المقيمة حاليا في العاصمة البحرينية: "أنا الآن متواجدة في المنامة، في الصباح كانت تُسمع أصوات الانفجارات، الوضع الحالي لا يزال متوترًا، لكن دون فوضى".
وأضافت: "المحلات التجارية والصيدليات ووسائل النقل العام تعمل بشكل اعتيادي".
وأوضحت: "عند الضرورة، توجد إمكانية للسفر إلى السعودية برًا، لكن القرار بالطبع يعود لكل فرد".
واختتمت: "أما أنا، فسأتابع تطورات الأحداث".