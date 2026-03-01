https://sarabic.ae/20260301/مقتل-6-ضباط-رفيعي-المستوى-في-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-إثر-غارة-جوية-إيرانية-على-الإمارات-1110921006.html
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل ستة ضباط رفيعي المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في الإمارات العربية المتحدة جراء هجوم صاروخي شنته إيران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T17:59+0000
2026-03-01T17:59+0000
2026-03-01T18:01+0000
العالم العربي
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101377/04/1013770478_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_65d13192f35b07e07e37b6b1e83a6036.jpg
وجاء في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، فقد استهدف هجوم صاروخي وقع، قبل يوم، أحد مباني ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في الإمارات، ما أسفر عن مقتل ستة ضباط رفيعي المستوى وإصابة اثنين آخرين".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إخراج-قاعدة-علي-السالم-الأمريكية-في-الكويت-عن-الخدمة-1110920266.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101377/04/1013770478_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6abddfa4d5f5b3db0b5f2a68c4a93027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
17:59 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 18:01 GMT 01.03.2026)
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل ستة ضباط رفيعي المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في الإمارات العربية المتحدة جراء هجوم صاروخي شنته إيران.
وجاء في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، فقد استهدف هجوم صاروخي وقع، قبل يوم، أحد مباني ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في الإمارات، ما أسفر عن مقتل ستة ضباط رفيعي المستوى وإصابة اثنين آخرين".
وأفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.