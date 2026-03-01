عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
مقتل 6 ضباط رفيعي المستوى بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإمارات إثر غارة جوية إيرانية
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل ستة ضباط رفيعي المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في الإمارات العربية المتحدة جراء هجوم صاروخي شنته إيران.
وجاء في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، فقد استهدف هجوم صاروخي وقع، قبل يوم، أحد مباني ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في الإمارات، ما أسفر عن مقتل ستة ضباط رفيعي المستوى وإصابة اثنين آخرين".

وأفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عديدة تظهر سقوط الصواريخ الإيرانية جراء استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
17:35 GMT
وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.
