الكرملين: موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية

بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أستطيع أن أقول إننا على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية ونناقش الوضع حول ذلك".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية دولية، اليوم الاثنين، بشأن الوضع المحيط بإيران.
وأضاف: "نحن على اتصال مع القيادة الإيرانية، وكذلك مع الدول المتضررة من النزاع، بما في ذلك دول الخليج العربي".
وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بالمفاوضات التي توسطت فيها عُمان بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن للمرء بالطبع أن يعرب عن خيبة أمل عميقة لأنه على الرغم من المعلومات الواردة حول إحراز تقدم كبير في هذه المفاوضات، إلا أن الوضع تدهور إلى حد العدوان الصريح".
وأجابً على سؤال حول الاستنتاجات التي توصلت إليها موسكو بعد أن اختارت واشنطن طريق الحرب ضد طهران : "بالطبع، نحن نحلل الوضع ونستخلص النتائج المناسبة، لكننا نواصل العمل بما يخدم مصالحنا".
وأكد أن عضوية مجموعة "بريكس" لا تتضمن التزامات بتقديم المساعدة المتبادلة في حالة العدوان المسلح، ولا توجد حاليًا أي اتصالات داخل المجموعة بشأن إيران.
