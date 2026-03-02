https://sarabic.ae/20260302/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-أصبح-هدفا-لنا-1110933667.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أصبح هدفا لنا

وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أصبح هدفا لنا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، "أصبح الآن هدفًا للتصفية". 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T08:55+0000

2026-03-02T08:55+0000

2026-03-02T09:04+0000

لبنان

إسرائيل

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099266696_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_57f495fdce4687f7f0c4c55610eb0766.jpg

وقال كاتس: "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل. نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، الذي قرر تنفيذ الإطلاق بضغط من إيران، أصبح ابتداء من الآن هدفًا محددًا".وتابع: "إسرائيل لن تعود إلى قواعد إطلاق النار، التي كانت سارية قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وستدافع عن سكان الشمال وجميع مواطني دولة إسرائيل بكل قوة".وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس في القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع المستجدة في البلاد منذ منتصف الليل وتداعياتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادات في "حزب الله" بالعاصمة اللبنانية بيروت

https://sarabic.ae/20260302/-رئيس-وزراء-لبنان-يدعو-لاجتماع-طارئ-في-القصر-الجمهوري-1110929488.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي