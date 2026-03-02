https://sarabic.ae/20260302/الكرملين-ولي-العهد-السعودي-يرى-أن-روسيا-يمكنها-لعب-دور-لاستقرار-الوضع-في-الشرق-الأوسط--1110952258.html

الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط

الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T16:03+0000

2026-03-02T16:03+0000

2026-03-02T16:03+0000

العالم العربي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109943931_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_b9742d8bf331fcdb207705b6c01ad9c3.jpg

أفاد المكتب الإعلامي للكرملين في بيان له، أنه "خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى بحث تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مفصل، نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان، "أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الحقيقية لتصعيد منطقة النزاع، التي طالت بالفعل عدة دول عربية، والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة".ووجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف الراهنة.ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.

https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران