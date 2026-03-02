https://sarabic.ae/20260302/الكرملين-ولي-العهد-السعودي-يرى-أن-روسيا-يمكنها-لعب-دور-لاستقرار-الوضع-في-الشرق-الأوسط--1110952258.html
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T16:03+0000
2026-03-02T16:03+0000
2026-03-02T16:03+0000
العالم العربي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109943931_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_b9742d8bf331fcdb207705b6c01ad9c3.jpg
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين في بيان له، أنه "خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى بحث تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مفصل، نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان، "أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الحقيقية لتصعيد منطقة النزاع، التي طالت بالفعل عدة دول عربية، والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة".ووجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف الراهنة.ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.
https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109943931_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_cd749ddcc325a7e68251ed35fc4e0d87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه الوخيمة.
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين في بيان له، أنه "خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى بحث تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مفصل، نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان، "أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الحقيقية لتصعيد منطقة النزاع، التي طالت بالفعل عدة دول عربية، والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة".
ووفقا لبيان الكرملين، فإن "ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط".
ووجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين عبر مكالمة هاتفية، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم روسيا لدول الشرق الأوسط في الظروف الراهنة.
ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، أعرب أمير قطر عن امتنانه لدعم دول المنطقة في هذه الظروف الصعبة
، مؤكدًا أن التعاون مع روسيا، في مختلف القطاعات، يبقى على رأس أولويات بلاده.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا خلال المكالمة الهاتفية، على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية.
وجاء في البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة".
وأعرب الرئيس الروسي، وأمير قطر، خلال المكالمة، عن أملهما في خفض سريع للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي للكرملين، عقب المكالمة.