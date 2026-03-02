مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانتها للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:18+0000
2026-03-02T14:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية كل من الأردن والعراق، في إطار متابعة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول.وأكد عبد العاطي دعم مصر التام لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي تلك الدول، مشددا على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية.وأكد الوزير المصري أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، منعاً لانزلاقها إلى فوضى شاملة، داعياً كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في منع اتساع دائرة المواجهة والتصعيد الإقليمي.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
https://sarabic.ae/20260302/البنتاغون-استهدفنا-أكثر-من-1000-هدف-في-العمليات-ضد-إيران-خلال-يوم-واحد-1110947798.html
مصر
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

14:18 GMT 02.03.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Photo / MfaEgypt
تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانتها للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة.
جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية كل من الأردن والعراق، في إطار متابعة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول.
وأكد عبد العاطي دعم مصر التام لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي تلك الدول، مشددا على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية.
رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجديد الفريق دان كاين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
البنتاغون: استهدفنا أكثر من 1000 هدف في العمليات ضد إيران خلال يوم واحد
13:54 GMT
وأكد الوزير المصري أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، منعاً لانزلاقها إلى فوضى شاملة، داعياً كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في منع اتساع دائرة المواجهة والتصعيد الإقليمي.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала