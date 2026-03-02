https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانتها للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:18+0000
2026-03-02T14:18+0000
2026-03-02T14:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية كل من الأردن والعراق، في إطار متابعة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول.وأكد عبد العاطي دعم مصر التام لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي تلك الدول، مشددا على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية.وأكد الوزير المصري أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، منعاً لانزلاقها إلى فوضى شاملة، داعياً كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في منع اتساع دائرة المواجهة والتصعيد الإقليمي.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
https://sarabic.ae/20260302/البنتاغون-استهدفنا-أكثر-من-1000-هدف-في-العمليات-ضد-إيران-خلال-يوم-واحد-1110947798.html
مصر
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانتها للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة.
جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية كل من الأردن والعراق، في إطار متابعة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول.
وأكد عبد العاطي دعم مصر التام لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي تلك الدول، مشددا على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية.
وأكد الوزير المصري أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، منعاً لانزلاقها إلى فوضى شاملة، داعياً كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في منع اتساع دائرة المواجهة والتصعيد الإقليمي.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.