مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وإدانتها للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، شملت كلًا من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان، والبحرين، بالإضافة إلى وزير خارجية كل من الأردن والعراق، في إطار متابعة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها بعض الدول.وأكد عبد العاطي دعم مصر التام لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي تلك الدول، مشددا على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية.وأكد الوزير المصري أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، منعاً لانزلاقها إلى فوضى شاملة، داعياً كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في منع اتساع دائرة المواجهة والتصعيد الإقليمي.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.

