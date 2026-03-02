https://sarabic.ae/20260302/البنتاغون-استهدفنا-أكثر-من-1000-هدف-في-العمليات-ضد-إيران-خلال-يوم-واحد-1110947798.html
البنتاغون: استهدفنا أكثر من 1000 هدف في العمليات ضد إيران خلال يوم واحد
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات على أكثر من ألف هدف خلال الساعات الأربع... 02.03.2026
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وقال كين للصحفيين: "كانت هذه ضربة واسعة النطاق وشاملة (ضد إيران) على جميع المجالات العسكرية، حيث استهدفت أكثر من ألف هدف خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى".وأفاد الجنرال دان كين، أن الولايات المتحدة اعترضت مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي كانت تستهدف القوات الأمريكية وحلفاءها.وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وأنظمة شركائها اعترضت حتى الآن مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية.وأضاف القائد العسكري الأمريكي: "اعترضت هذه الأنظمة مجتمعةً مئات الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على القوات الأمريكية وقوات شركائها...".وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن بلاده تشن "الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ".وأوضح هيغسيث في تصريحات صحفية أن "هذه ليست حربا لإسقاط النظام الإيراني ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن".
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات على أكثر من ألف هدف خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من عمليتها ضد إيران.
وقال كين للصحفيين: "كانت هذه ضربة واسعة النطاق وشاملة (ضد إيران) على جميع المجالات العسكرية، حيث استهدفت أكثر من ألف هدف خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى".
وأفاد الجنرال دان كين، أن الولايات المتحدة اعترضت مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي كانت تستهدف القوات الأمريكية وحلفاءها.
وأوضح في مؤتمر صحفي: "اعترضت هذه الأنظمة مئات الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدفنا وقواتنا وحلفاءنا والاستقرار الإقليمي".
وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وأنظمة شركائها اعترضت حتى الآن مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأضاف القائد العسكري الأمريكي: "اعترضت هذه الأنظمة مجتمعةً مئات الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على القوات الأمريكية وقوات شركائها...".
وفي الوقت ذاته، أكد أن خطر الطائرات الانتحارية الإيرانية المسيّرة لا يزال قائماً.
وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن بلاده تشن "الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ"
.
وأوضح هيغسيث في تصريحات صحفية أن "هذه ليست حربا لإسقاط النظام الإيراني ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن".